C'est les vacances ! Mais pas pour tout le monde et surtout pas pour ceux qui vont vous héberger cette été... Affluence de clientèle signifie empressement du personnel. Et plus le taux de remplissage progresse, plus le taux de sécurité diminue. Alors qu’en est-il des risques d’incendie et de vol?

Avec son nouveau concept HôtelSûr®, Siemens Building Technologies met à la disposition des établissements hôteliers et restaurants un concept de mise en sécurité performant associé à un plan de financement adapté. HôtelSûr®, un plan de financement adapté aux besoins de chaque établissement Siemens Building Technologies propose des plans de financement (maintenance comprise) adapté au budget de chaque établissement. Les systèmes de sécurité proposés sont modulables, ce qui permet ainsi aux établissements hôteliers de disposer de matériel performant et de planifier leurs investissements en commençant par protéger les zones à haut risque et à forte concentration de valeurs (cuisines, salons, coffres…). Le plan de financement HôtelSûr® c’est l’occasion pour les établissements hôteliers d’acquérir une étoile supplémentaire ! À titre d’exemple, la rénovation complète d’un hôtel de trente chambres (soit cinquante détecteurs) s’élève à environ 600 euros par mois (incluant le matériel, les travaux et l’entretien), soit moins d’un croissant par jour et par détecteur ! HôtelSûr®, une solution globale sur-mesure Le concept HôtelSûr® offre une solution complète de mise en sécurité incendie et électronique : analyse, conseil, installation, maintenance et financement. Siemens Building Technologies conçoit des systèmes de sécurité qui garantissent la tranquillité autant que la renommée d’un établissement hôtelier : détecteur de fumée ou de chaleur, ponctuel ou aspirant, détecteurs périmétriques, volumétriques ou ponctuels, alarmes anti-agression discrètes ou vidéosurveillance braquée sur les zones à risques. Associée à la détection incendie et à la détection d’intrusion, Siemens Building Technologies propose également un réseau de télésurveillance.

Redacteur