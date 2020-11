Hubler est un marieur pas comme les autres. La société, créée en 86 à Molsheim (67), réalise dans ses panneaux décoratifs une osmose d’exception entre le bois et l’acier.

S’il est deux matières qui suggèrent des émotions totalement différentes, ce sont bien le bois et l’acier. La société de Jacques Hubler est aujourd’hui l’une des rares à proposer des panneaux qui réussissent avec brio ce mariage impossible. L’entreprise présente aujourd’hui trois nouvelles gammes, Bilengo, Alpikord et Homapal qui synthétisent un savoir faire approfondi dans la réalisation et la mise en œuvre des panneaux multicouches bois et métal. Les panneaux Bilengo sont constitués de placages naturels tranchés et jointés, replaqués sur sous-couche placage déroulé Ceiba (fromager) avec une résine spéciale et à l’aide d’une technique éprouvée évitant toute remontée de l’humidité ou des solvants lors de l’encollage. Très souples, ces panneaux se destinent à des utilisations très variées, à plat ou avec des cintrages concaves ou convexes, comme sur des piliers ou des banques d’accueil. Alpikord forme une famille de placages de bois naturels vernis sur stratifié. Cette gamme particulièrement adaptée à la décoration se distingue par une haute qualité de finition. Ses surfaces vernies offrent l’aspect et le toucher du bois ciré (effet « ciré ») ou l’esprit du « vernis au tampon » d’autrefois (finition « satinée »). Proposée en 15 références qui vont du chêne blanchi au bambou, elle dégage une chaleur et une authenticité d’exception. Enfin la gamme Homapal d’Hubler règne sur le monde du métal. Le fabricant alsacien a en effet su monter sur stratifié les plus beaux décors. Le cuivre, l’aluminium, l’acier ou encore l’inox y trouvent une noblesse rayonnante. Protégés de l’oxydation, ces panneaux présentent une mise en œuvre d’une grande simplicité. Leur excellent comportement au feu leur permet en outre d’habiller les lieux publics. Ils trouvent également dans l’habitat une place légitime où comme dans les cuisines, ils offrent une personnalité riche et originale. La gamme Homapal détient également une famille de panneaux magnétiques. Utilisables à l’horizontal ou à la verticale, ces panneaux permettent par exemple l’affichage, la rétro projection, ou l’habillage de salles de réunion. Avec des concessionnaires dans tous les départements, les panneaux Hubler existent dans des gabarits standards ou peuvent être réalisés sur demande à des dimensions spécifiques.

Panneaux bois et métal d’Hubler, tel : 03 88 49 88 87 et sur www.hubler.fr

Redacteur