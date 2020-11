Le masque de soudure optoélectronique Osévolution de Beauverger est un chef d’œuvre de haute technologie dédié à la protection des soudeurs.

On le croirait sorti tout droit de la conquête spatiale. Le masque Osévolution de Beauverger (Groupe Bacou) enferme dans son design futuriste une combinaison des meilleures technologies dédiées à la protection. Sa visière dispose d’un filtre à cristaux liquides de type "satellite" dont l’indice de protection varie de 5 à 13 sur l’échelle de référence. Lors des opérations de soudage autogène, l’indice se situe de 5 à 9 tandis qu’il s’élève jusqu’à 13 lors des soudages à l’arc électrique. Une protection complétée par un large champ de vision (598x38mm). Le masque dispose en outre d’une alimentation cellulaire à l’énergie solaire, ce qui limite l’emploi et le changement fréquent des piles. Grâce à sa grande rapidité de réaction lors de l’amorçage à l’arc (0,4ms) il permet un travail exigeant des interruptions courtes et répétitives. L’équipement, dont le poids hors serre-tête ne dépasse pas 300 grammes, limite la fatigue et les efforts musculaires de la nuque et du cou, tout en ménageant un excellent confort intérieur. Doté d’une coque intégrale aux formes arrondies, le masque Osévolution répond parfaitement aux normes EN175 et EN379. Masque de soudure optoélectronique, Osévolution de Beauverger, www.bacou.com ainsi que dans les agences et points de vente des produits Bacou et Beauverger.

Redacteur