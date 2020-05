Le HD 360 ira là ou vous ne pouvez pas. Ce télémètre laser gros comme une calculette, permet de mesurer volumes et surfaces en quelques touches.

Les apprentis contorsionnistes de la mesure vont pouvoir se reposer. Trimble, fabricant spécialisé dans les instruments de mesure, vient à leur secours. Le faisceau du HD 360 mesure en effet toutes les distances, les surfaces et les volumes. Gros comme une calculette, il ne réclame qu’une poche pour son transport. Pourtant, malgré sa taille, sa précision est étonnante. En effet, à 60 mètres de distance, sa précision atteint 3 mm. Dans les endroits inaccessibles, il donnera la mesure des volumes même s’ils sont invisibles. Avec un clavier limité à six touches et un écran particulièrement lisible, il offre une utilisation facile et accessible à chacun. Le HD 360 est en fait un petit assistant qui risque de faire bien du tort aux si classiques mètres rubans…



Télémètre portatif laser HD 360 de Trimble, chez les négociants de l’outillage.

Redacteur