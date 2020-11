Comment associer puissance et mobilité dans un nettoyeur haute pression? Une question à laquelle le Nemo 230 de Suroil apporte une excellente réponse

Quoi de plus désagréable que d’avoir à tracter sur le sol des dizaines de mètres de flexible lorsque l’on travaille avec un nettoyeur haute pression et plus encore que d’être obligé de déplacer sans arrêt l’appareil sur les surfaces à traiter ? C’est pour supprimer de tels désagréments que le Suroil a conçu son nettoyeur HP, le Nemo 230. En effet, la première originalité de cet appareil réside dans son dérouleur de flexible, lequel est accessible autant par l’arrière que par l’avant. Une fois le pistolet branché, il suffit de tirer en douceur pour travailler. Tout en fonctionnant, le flexible de dix mètres s’enroule et se déroule suivant les besoins. L’appareil, dont la pompe est située en partie basse, dispose d’une excellente stabilité même quand le flexible est entièrement sorti du dérouleur. Ses larges roues autorisent des manœuvres très aisées, même sur les terrains accidentés et les escaliers. Ce nettoyeur haute pression est de plus très bien équipé. Son kit de nettoyage comprend deux lances dont une turbo, une brosse rotative et un réservoir de détergent intégré. Le chariot reçoit tous les accessoires, lesquels restent ainsi, toujours à portée de mains. Au chapitre de la puissance, le Nemo 230 n’est pas en reste. Dans sa coque rigide, le compresseur délivre sans effort 130 bars de pression pour une puissance de 2 100 W, ce qui le conduit à un débit raisonnable de 540 litres par heures. Nettoyeur haute pression Nemo 230 réseaux des revendeurs Soroil.

