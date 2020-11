Constitué d’une ou de plusieurs couches de résine, un système d’étanchéité liquide forme, après séchage, une membrane adhérente étanche susceptible de résister à une éventuelle fissuration du support. Si la mise en œuvre au rouleau d’une résine peut sembler simple à priori, il convient néanmoins de respecter des étapes précises. C'est pourquoi, Soprema, fabricant de résines d’étanchéité liquide, édite son nouveau Guide Pratique de l’Étanchéité Liquide destiné aux négociants et à leurs clients (couvreurs, maçons, chapiste, carreleurs).

balcons

terrasse carrelée

pièces humides

jardinières

chéneaux

toiture métallique ou en fibro-ciment

réparation de tuiles félées et de gouttière

Préparation du support, mise en œuvre, temps de séchage et de recouvrement, traitement des points singuliers sont autant de questions que se posent les utilisateurs de résines d’étanchéité. Le Guide présente 7 applications typiques des résines d’étanchéité

Chaque étape de mise en œuvre est détaillée à l’aide d’une illustration. Des astuces de pose et un tableau indicatif des temps de séchage complètent ces informations. Les produits et outillages nécessaires aux chantiers sont indiqués en fin de rubrique. Le traitement des points singuliers, élément essentiel pour un chantier réussi, est expliqué à l’aide de coupes et schémas précis, (fissures, évacuation des eaux pluviales, relevés et protection en tête, joints de dilatation et siphon de sol…).

Le nouveau Guide Pratique de l’Étanchéité Liquide de Soprema est disponible gracieusement chez tous les distributeurs Soprema ainsi que sur simple demande, par télécopie auprès du fabricant au 03 88 79 84 01 ou par courriel à : contact@soprema.fr.