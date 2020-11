Le confort d'utilisation et le niveau de sécurité proposés par le burineur TE 706-AVR font de lui le spécialiste de la démolition au mur et en hauteur. Doté de la technologie exclusive "active vibration réduction" (AVR) qui divise par trois les vibrations mesurées sur son prédécesseur, le TE 706-AV a un taux de vibrations mesuré par l'accéléromètre de 14 à 5 m/s². le TE-705, sera retiré du marché en décembre 2004.

L'intérêt de la technologie AVR est surtout d'anticiper la directive 2002/44/CE concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux vibrations (notamment !). Selon cette directive, applicable à partir de 2005, "Il importe que les employeurs s'adaptent aux progrès techniques et aux connaissances scientifiques en matière de risques liés à l'exposition aux vibrations".

Le TE 706-AVR participe ainsi à la prévention de la maladie de Reynolds (ou "main blanche") due aux vibrations élevées, et permet à l'utilisateur de buriner plus longtemps sans se fatiguer. La valeur limite d'exposition journalière normalisée à une période référence de huit heures est en effet fixée à 5 m/s² (norme ISO 5349-1).

Avec ses 1200 W de puissance de frappe, le burineur TE 706-AVR s'impose comme l'appareil le plus puissant de sa catégorie. L'efficacité de la machine étant optimisée par l'utilisation d'un burin polygonal auto-affûtant TE-YP, même dans le béton ferraillé. Polyvalent, il s'attaque au béton, à la maçonnerie pleine ou à la pierre. Capable de réduire sa puissance de frappe de 25 % ou de 50 %, grâce à ces trois niveaux de puissance, le burineur TE 706-AVR autorise aussi les travaux de finitions en matériaux creux.

Particulièrement maniable avec ses 7,2 kg, le burineur TE 706-AVR se distingue par son confort d'utilisation. L'agencement longitudinal des organes mécaniques du TE 706-AVR confère à l'ensemble un meilleur équilibre ; l'axe de frappe de l'appareil est centré.

Petite révolution sur le segment des burineurs, le TE 706-AVR est équipé d'un moteur à induction. Fini les charbons, le commutateur et la bobine, ces pièces dites " d'usure " qui immobilisent régulièrement les machines.

Le burineur TE 706-AVR bénéficie de la Garantie Plus 3 ans :

- la main-d'œuvre, les pièces, le transport, mais aussi les tests et le certificat de conformité sont pris en charge par Hilti

- enlèvement, réparation, révision complète et livraison en trois jours

Commercialisation Janvier 2005