Le PC Professionnel CF 71 d'Elexo est un baroudeur de choc. Tout spécialement construit pour le travail sur site, ce portable "durci" n'est pas seulement ultra résistant, c'est aussi un intellectuel musclé.

Derniers-nés de la gamme E-Line des PC d'Elexo, le Professionnel CF 71 et son frère le CF 27, sont des ordinateurs portables spécialement conçus pour les situations à risques tels les chantiers BTP. Le CF71 bénéficie d'un boîtier en alliage de magnésium anti choc. Son écran anti reflet LCD 13"33 à matrice active (excellente définition des textes et des couleurs en particulier sur les plans) et son repose mains utilisent une résine ABS renforcée. Le clavier, comme l'ensemble de l'appareil est étanche, résiste aux températures, aux chocs, aux poussières, au brouillard salin… La dalle tactile fonctionne, à l'inverse des procédés bureautiques (système capacitif) par pression ce qui autorise une utilisation avec des gants. Le disque dur quant à lui est enveloppé, dans son blindage inoxydable, d'un gel de protection anti vibration. Ce coffre fort technologique est aussi doté d'excellentes performances. Dans sa configuration de base, il dispose d'une mémoire dure de 12 GO, d'un processeur Mobile Pentium III de 450 Mhz et d'une mémoire RAM de 64 Mo extensible à 192 Mo. En fonction des besoins, il reçoit un lecteur de disquette ou un lecteur de CD ROM et audio fournis initialement. Il concentre également, comme ses cousins de bureau, tous les éléments d'interface : port USB, emplacement PC Card, card bus, ZV port, infrarouge, connecteur clavier/souris, connecteur d'extension mémoire… Luxe suprême, il est connectable en prise directe à un duplicateur de port. Sa configuration initiale est réalisée sur Microsoft Windows 98. La batterie Ion Lithium (sans effet mémoire) offre une autonomie réelle de 3 à 4 heures avec un temps de charges de 3 heures. Le C71, reste néanmoins, compte tenu de l'ensemble de ses qualités, à un prix très raisonnable (environ 25000 F) Son frère aîné, le C27 dispose à peu près des mêmes caractéristiques mais son prix plus élevé vient des normes militaires auxquelles il répond. Son blindage total lui permet en effet de résister à des chocs extrêmes de plus de 70G et à des environnements hautement corrosifs. CF71 et CF27 Ste ELEXO Tel: 0169537020 E.mail elexo@calvacom.fr

