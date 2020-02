Quand votre cour sera habillée des pavés Quator, Baroco ou Tradition de Stradal Paysages, vous n’aurez plus qu’à choisir le carrosse et sa livrée…

Les cours pavées des anciens domaines avaient un charme incomparable et une résistance qui défiait le temps. Aujourd’hui, avec la gamme des pavés Stradal Paysages de Saint-Gobain, il n’est plus nécessaire d’acheter une demeure princière pour retrouver un tel charme. Ces trois lignes de pavés à l’ancienne offrent à la fois le cachet et la résistance des pavés d’autrefois, sans exiger pour autant un budget princier. Le pavé Quator présente un aspect vieilli original en deux tons, gris et camaïeu rose. Panaché sur palette pour une pose facile et rapide en calepinage classique ou à bords irréguliers, le Quator se destine plus particulièrement aux allées bordées de végétaux. Le Baroco offre la très belle patine des demeures de charme. Avec ses formes légèrement trapézoïdales et ses arêtes dont les coupes sont facultatives, il permet une infinité de compositions, en particulier celles de motifs alternés à courbes multiples. Conditionné en big-bag, Baroco est proposé en 5 nuances différentes. Enfin, le plus royal des trois, le pavé Tradition est une véritable réplique des pavés des manoirs seigneuriaux, le Tradition se plie à toutes les exigences des styles géométriques. Toutes les poses, en arceaux, en vraie ou fausse queue de paon, à joints croisés et bien sûr en ligne, sont dans sa nature. Proposé en deux formats rectangulaires, le Tradition se décline en 6 coloris aux tons doux, que l’on peut marier à loisir dans de chaleureux patchworks. Ces trois gammes sont proposées dans une fourchette de prix publics très abordable entre 22.50 et 24.10 euros le m2. Baroco, Tradition et Quator font partie de la faille des produits Stradal Paysages dont on peut obtenir sur demande le catalogue auprès de tous les distributeurs des produits Saint-Gobain.



Pavés de la gamme Stradal Paysages de Saint-Gobain, 0825823223 et www.stradal.fr/paysages

