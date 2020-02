Unique dans sa technologie, le pistolet multi-matériaux à gaz Pulsa 1000 de Split, permet une fixation performante, ultra-rapide et beaucoup plus confortable.

Véritable concentré d’énergie, le dernier né de Spit, le leader de la fixation, ouvre des voies révolutionnaires dans sa spécialité. Les cloueurs Pulsa 1000, particulièrement destinés aux plaquistes et aux électriciens (700E) sont conçus pour un tir aussi intensif que continu. Ce cloueur combine et associe les ressources du gaz et de sa batterie accumulateur. Il autorise avec une seule cartouche de gaz d’effectuer jusqu’à 3000 tirs. Sa capacité de 40 tampons (contre 10 sur les autres appareils du marché) permet aux professionnels de poser plus de 15m linéaires de rail sans charger de nouveaux tampons. Les tampons sont livrés en boîte de 1500 (diamètre 2,5 mm) ce qui n’est pas un luxe, car l’appareil peut supporter une cadence de 1000 tampons/heures en tir continu. Doté de surcroît d’une tête de fixation très fine, il permet des interventions dans des endroits difficiles d’accès sans risque d’éclat du matériau support même avec des produits de petite taille. Entièrement automatique, il ne nécessite aucun réglage. Le pistolet ajuste lui-même la puissance à partir de la jupe plastique du tampon. En corollaire de sa performance, son confort et sa sécurité n’ont pas été négligés. Les Pulsa 1000 et 700E répondent aux normes européennes de sécurité (marque CE et ISO 9001). Compact, légers et équilibrés et sans recul les outils de la gamme Pulsa sont des “pullman” de la fixation. Distributeurs SPIT , tél. azur 0.801.102.102 pulsa100027-07.jpg

