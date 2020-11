Imaginez une solution rapide, esthétique et incroyablement pratique pour tous vos problèmes de climatisation de grands espaces. Le plafond tendu Climaclick apporte une réponse hautement technologique.



Réellement innovant, le plafond tendu Climaclick associe les qualités pratiques d’un plafond tendu en PVC aux bienfaits d’une climatisation réversible chaud/froid. Extrêmement modulable, il est autant indiqué pour les habitations individuelles que pour des surfaces à grande circulation comme les magasins, show rooms, bureaux, musées, galeries, réceptions, hôtels, restaurants, bars, salles de réunion etc.. Grâce à ses qualités hygiéniques, il équipe aussi hôpitaux, salles blanches, blocs opératoires et cabinets médicaux ! Le secret de cette versatilité réside dans le choix record de coloris (110 !) disponibles complétés par plus de 10 finitions possibles.

Au-delà du plafond en lès de 130 à 200 cm de largeur dont le montage par un système de clicks est facile et rapide, se cache une véritable innovation technologique. En effet, Clmaclick réunit quatre techniques en un seul système : le plafond rayonnant, l’induction d'air, le mur rayonnant et le déplacement d'air à faible vitesse. Au final, on obtient une homogénéité parfaite de la température sur toute la surface du local, avec une diffusion légère de l’air mais sans jamais avoir de courants.