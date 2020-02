Dans une épaisseur réduite à 42 mm, ce plancher associe toutes les techniques des planchers chauffants et rafraîchissants classiques avec un plus, il économise l’énergie.

Idéal pour la rénovation, Multimince 42 de Multibeton porte bien son nom. Ce plancher ultra mince apporte une solution complète pour l’installation d’un système chauffant et rafraîchissant en particulier dans les immeubles existants. Sa structure associe deux techniques, une chape mince fibrée à haute résistance et un isolant mince et multicouches à effets réflecteurs. Cette composition en « sandwich » se réduit à une épaisseur de 42 mm avant le revêtement de sol. La diminution de l’inertie thermique due à cette faible épaisseur offre un temps de réponse très court permettant une régulation affinée et une baisse contrôlée des température nocturnes. A l’inverse, la capacité d’émission thermique du plancher favorise nettement les économies d’énergie. En effet l’isolant réflecteur permet un gain de 3° en moyenne sur la température de l’eau de chauffage. D’un poids limité à seulement 75kg /m2 le Mulitmince 42 se pose comme n’importe quel plancher chauffant et réchauffant classique. Multibéton Sarreguemines Tel : 03.87.98.69.11 Fax : 03.87.98.69.12

