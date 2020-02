La mini plate forme de démolition Brokk 330 permet d’effectuer à distance un travail en toute sécurité.

Un engin modulaire utilisable partout et compatible avec tous les outils lourds de démolition.



Le Suédois Brokk affirme aujourd’hui sa maîtrise dans la construction des engins légers de démolition. La dernière née de ses plates-formes, le compact Brokk AB330 cumule les avantages. Cette mini plate-forme repose en effet sur un système modulaire permettant d’adapter sur commande ses caractéristiques (poids, stabilité, effet portée) aux besoins les plus courants de l’entrepreneur. Cet engin, tout en ne nécessitant qu’une très faible emprise au sol (Rayon de travail de base de 4,55m), est compatible avec les outils les plus lourds. Il offre, sur ses chenilles souples et légères, est une très grande maniabilité à courte ou longue distance. La mini plate-forme AB330 est en effet commandée par un système de signalisation numérique par câble (emploi de proximité) ou par un canal radio (emploi en secteur dangereux ou à distance). Avec un poids de moins de 1 900 kilos, la plate-forme AB330 est équipée d’un moteur électrique de 15 ou 18 kW, particulièrement silencieux. Brokk propose également une série très complète d’outils d’origines. La Brokk AB 330 s’inscrit dans une gamme d’engins légers de démolition dont le plus petit, le modèle 40, peut opérer à partir d’une emprise au sol de 60 cm. La mini plate-forme de démolition Brokk AB330 est distribuée par les concessionnaires Brokk. Brokk AB Suède. Tel : 0046910711800 et www.brokk.com

