Il peut masquer, jointer, fixer, maintenir, protéger, réparer, identifier et se retirer sans trace ni déchirure. Le ruban 3903 de 3M rend des services partout, à tous les corps du bâtiment.

Le 3903 est un ruban très malin qui combine adhésif, caoutchouc et textile. Ce mariage lui donne des qualités d’une grande polyvalence. Il peut intervenir partout. Rendre étanche, fixer, joindre, réparer, masquer, protéger, il autorise tous les usages. Après un long temps de pose, même en milieu chaud et humide, il se retire en laissant une surface propre, sans aucune traces ni résidus. Il résiste en effet à des températures qui dépassent 120°C. Le caoutchouc et l’adhésif puissant dont il se compose autorisent également son emploi dans le jointoiement des tuyauteries. Grâce à son revêtement textile, ce ruban constitue un support de marquage idéal notamment pour les canalisations, même enterrées. Très résistant à l’arrachage, il se coupe au cutter sans filochages aussi bien dans sa largeur que dans sa longueur. Le 3903 est vendu en rouleaux de 50 mètres dans une largeur standard tous usages de 46mm et dans 6 coloris au choix, gris, blancs, rouge, vert, noir ou bleu. Ruban 3903 chez les distributeurs des produits 3M www.3m.fr et Tel 01.30.31.61.61

