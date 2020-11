Doux, rigolo et tellement sympa : les enfants ont enfin trouvé « leur » sol ! Avec « Néon » de Sommer, leurs nuits sont plus câlines et leurs journées un peu plus sûres.

Fini la peur du noir, les pleurs au coucher… Les dalles de sol en PVC « Néon » de Sommer ont un petit secret qu’elles ne révèlent que le soir : des effets luminescents magiques qui illuminent les nuits des chères têtes blondes. Ainsi, le sol ludique « Néon » est un peu leur meilleur copain de jeux et le plus fidèle compagnon du sommeil…Pendant le jour, ces dalles de sol PVC douces à la marche permettent de faire ses premiers pas en toute sécurité ou de lire confortablement allongé. Côté hygiène, leur facilité d’entretien permet de remédier à tous les débordements créatifs et intempestifs des petits artistes en herbe. A noter aussi que « Néon », comme l’ensemble des sols PVC Sommer, est réalisé en matériaux respectueux de l’environnement , de sa conception jusqu’au recyclage.

Conçu spécialement pour les chambres d’enfants et les salles de jeux, « Néon » fait la part belle à la couleur et à la créativité avec quatre thèmes irrésistibles. On retrouve ainsi des dessins naîfs et tendres, « à la Saint Exupéry », des drôles de traces de pattes, l’immensité de la voie lactée ou encore, un sol façon « puzzle » très coloré. Pendant toute la journée, les encres à base de phosphore utilisées pour la création de ces motifs accumulent la lumière, afin de la restituer la nuit venue. Résultat, au coucher les dessins du sol libèrent une douce luminosité bienveillante qui sécurise les enfants et les berce doucement.

Le sol PVC « Néon » est proposé en de grandes dalles de deux mètres de largeur. Sa pose est…enfantine! Il suffit pour cela de coller les bandes adhésives double-face en périphérie et sous les joints (pour les surfaces inférieures à 30 m). On peut aussi procéder par collage en plein avec une colle acrylique. L’entretien est minimum, pour un maximum d’hygiène et de sécurité. Ne vous inquiétez pas si, ensuite, votre enfant ne veut plus quitter sa chambre : « Néon » pourrait bien être le premier revêtement de sol « doudou » !