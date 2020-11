Uzin, grâce à son nouveau produit Multibase, apporte une solution aux sols réagréés en prévision de la pose d’un revêtement collé.

Ce sont souvent les petits détails qui nous facilitent la vie. Dans les hôtels ou les bureaux par exemple, zones où le passage est intensif, il n’est pas rare que la moquette doive être rapidement changée. Mais quid du temps passé et de l’investissement de l’opération ? C’est là que Multibase intervient puisqu’il permet non seulement la pose mais la repose, ce, plusieurs fois de suite, de revêtements. Économie de temps et d’argent, ce qui n’est pas négligeable à l’heure où les entreprises se montrent très économes.

Le principe de Multibase est, en fait, très simple. Il s’agit d’un produit non-tissé, fibré, collé, sur le support préparé qui sert ainsi lui-même de support pour la pose d’un revêtement de sol textile ou élastique. Celui-ci pourra, lors du remplacement ultérieur du revêtement, être facilement retiré. Le feutre Uzin-Multibase (marque déposée évidemment) se prépare en son milieu, une partie restant collée sur l’envers du revêtement et l’autre formant un nouveau support prêt à la pose. Autre avantage de Multibase, il permet d’éviter la poussière et les salissures, ainsi que le travail habituel d’élimination des restes de revêtement, de colle et de réagréage. Si l’on en croit le fabricant, l’opération est renouvelable de deux à quatre fois.

