Le treuil d’appoint Pulley-man de Huchez est un véritable petit magicien du levage. Ce petit appareil ultra léger de 3,5 kg, soulève jusqu’à 300 Kg à partir d’une simple visseuse.

« Petit mais costaud », ce slogan publicitaire consacré aux petits suisses musclés des enfants, pourrait bien devenir la devise de la dernière innovation du constructeur Huchez. En effet, le Pulley-man, le dernier treuils d’appoint élaboré par l’entreprise fait figure, dans son domaine, de véritable petit phénomène. Le Pulley-man, avec son poids plume de 3,5kg ne nécessite qu’une perceuse courante ou une simple visseuse sans fil, pour soulever des charges allant jusqu’à plus de 300 kg sur un brin et le double sur deux brins. Un record pour un si petit appareil. Plus fort encore, lors d’un travail de halage, sa capacité de traction d’un engin sur roue atteint le chiffre de trois tonnes quand il est mouflé à 6° d’inclinaison. Coté sécurité, son système automatique de maintien bloque la charge dès l’arrêt du levage ou de la traction. Avec son faible encombrement ce treuil ce loge dans un coin de coffre ou dans les plus petit espaces, ce qui lui permet d’être instantanément disponible dans de multiples opérations de levage, de montage ou de maintenance. Le Pulley-man est livré en standard avec une longueur de câble de 12 mètres et un kit de mouflage. Il est monté d’origine sur un crochet émerillon permettant une orientation sur 360° de l’appareil. Pulley-man du constructeur Huchez Tel 03.44.51.11.33 et www.huchez.fr

