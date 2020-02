C’est toujours dans une idée simple que se révèle le génie des inventeurs. Le tube Quick Pipe permet d’un simple mouvement rotatif du poignet, de loger tous les câbles le long des murs.

Quand on découvre le tube Quick Pipe d’Obo Betterman, on ne peut s’empêcher de se demander pourquoi une telle invention n’a pas vu le jour plus tôt ? A la fois esthétiques et très pratiques, ces tubes sont destinés au cheminement de tous les types de câbles le long des murs ou des plafonds. Le système est constitué d’un tube ovale dont une partie agit comme un couvercle. Maintenu par des colliers souples et ouverts, le tube pivote sur lui-même d’un simple mouvement du poignet. Le couvercle s’ouvre alors naturellement. Il suffit alors de loger les câbles et de lâcher le tube pour obtenir une fermeture immédiate du couvercle. Les câbles sont alors bien maintenus et parfaitement dissimulés. Le système est agrémenté de tés, de coudes, et de manchons de raccordement qui permettent toutes les combinaisons ou dérivations. Fabriqué en PVC, les tubes peuvent être peints ou coupés. Ils sont vendus en longueur unique de 2 mètres et dans différents diamètres, 16, 20, 25 et 32 mm. Ils sont utilisables comme les gaines PVC usuelles dans les bureaux, les caves, les greniers, les ateliers, les cuisines, les laboratoires et même en extérieur avec les câbles correspondants. Tubes Quick Pipe de Obo Bettermann tous distributeurs Tel .02.35.24.15.00

Redacteur