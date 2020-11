Innover dans la conception des volets pour transformer un objet d'apparence banale en un véritable outil de sécurité pour la maison, confort et tranquillité est une des premières préoccupations de Bubendorff qui s'est traduit par un choix d’une commande unique, sécurisée et infalsifiable.

Anticiper l'évolution de demain de votre maison ou sa rénovation quand rien n'a été pensé au départ, est aussi un challenge ! A voir donc !

Avec cette nouvelle signature "le volet électrique qui pense à vous" et à travers ses nouveaux engagements, Bubendorff affiche d'entrée un partis-pris pour la satifaction des consommateurs

Un partis-pris sur la sécurité

La marque a fait le choix de ne conserver qu'une commande unique, sécurisée et infalsifiable. C'est pour le client l'assurance qu'il n'existe qu'une seule clé de transmission entre la commande et le moteur. Personne ne peut utiliser une autre commande ou une autre clé pour faire fonctionner votre volet. Les codes tournants ou cryptés ne suffisent pas, le lien entre le moteur et sa commande doit être unique.

Par conséquent, nos commandes sont fixées au mur. C’est un peu plus contraignant qu’une télécommande mais nous estimons que votre sécurité est à ce prix et en même temps vous êtes sûr de ne pas la perdre, elle est toujours dans la maison.

Un partis-pris sur le confort

Par le courant porteur : Le moyen le plus simple et le plus sûr de faire communiquer nos volets électriques entre eux est d’utiliser le réseau électrique qui existe déjà. Ainsi le simple fait de brancher le volet sur secteur permet de le relier aux autres volets de l’installation pour recevoir ou donner des ordres, que ce volet soit équipé ou non de commande radio.

La commande groupée: A vous de choisir votre niveau de confort !

un volet de votre choix pilote l’ensemble de l’installation pour 35 € HT de plus par installation

ou un volet de votre choix pilote une zone indépendante de l’installation pour 35 € HT de plus par zone (maxi 3 zones)

ou chaque volet de l’installation peut être pilote de zone ou pilote de l’ensemble de l’installation pour 35 € HT de plus par volet.

Un partis-pris de la tranquilité

Cette garantie pièces peut-être complétée d’une garantie 7 ans main d’œuvre et déplacement sous réserve de la souscription, par votre magasin, du Contrat Assistance Bubendorff. Cette extension vous assure une intervention à domicile sous 5 jours ouvréspar Bubendorff Service. Chaque volet porte un numéro de série présent sur l’étiquette apposée sur la lame finale.

En apposant notre nom sur nos volets roulants nous engageons notre réputation de leader et notre avenir. Il y a des points sur lesquels aucun compromis n’est possible.



Innover en pensant à la rénovation

Avec le volet roulant Mono Classic et ID, Bubendorf prend en compte votre existant.

Volet de rénovation par excellence, idéal pour changer vos volets battants ou vos persiennes.

Se pose en une seule intervention, sans aucune dégradation, à l’extérieur du mur, même quand le caisson n’est pas prévu et tout en conservant vos fenêtres actuelles.

Permet selon la gamme de choisir l’esthétique du caisson.

Configuration d’implantation