Dans l’infernal maquis des centaines de mécanismes différents de chasse d’eau, Geberit tire son épingle du jeu. Le fabricant de sanitaires vient, en effet, de lancer le premier mécanisme de chasse universel. Les plombiers respirent

Qui de nous n'a pas pesté contre cette chasse d'eau qui soudain se détraque, généralement un dimanche ou lors d'une réunion de famille. C'est à ce genre d'incident que l'on mesure toute l'importance de ce sanitaire, à nul autre pareil, et dont toute réparation, même bricolée, est un vrai casse-tête chinois. Il faut bien avouer que nous sommes ici aussi dans l'univers de la plomberie, un univers mystérieux où le terme de standard n'existe pas. Qu'il s'agisse d'un joint, d'un tube ou d'un raccord, l'imagination règne ici en maîtresse et chaque fabricant se fait un plaisir de créer ses pièces détachées sur des cotes et des formes qui n’appartiennent qu’à lui. Une subtilité qui le classe bien sûr dans le confort du fournisseur de pièces captives. Face à ce foisonnement complexe, il ne reste qu’un seul recours au candidat à l’auto réparation : appeler le plombier. Mais pour lui aussi l’opération n’est pas simple.



Les mille et une références

Tenir en stock les milliers de références nécessaires tient en effet de l’utopie. Forte de ce constat, la société Geberit vient donc de mettre sur le marché une chasse d'eau universelle, simple et rapide à installer. Geberit Nemo Duo s'adapte à tous les réservoirs de chasse en céramique d'une hauteur de 30 à 42 cm, avec un trou de couverture de 13 à 42 mm. Véritable petite cacade domestique, cette chasse permet en outre l'économie de 30 m3 d'eau par an pour une famille de quatre personnes. Que ce soit par le bas, par l'arrière ou latéralement, grâce à son flexible armée, Nemo Duo offre cinq possibilités de raccordement. Le remplacement de la chasse d'eau est aisé pour l'installateur qui n'a rien à découper, puisque seules les pièces bleues de la cloche sont à régler ou à verrouiller. Le verrouillage du couvercle se fait automatiquement à la mise en place du bouton de déclenchement. Nemo Duo comprend le mécanisme de cloche double touche avec trop plein latéral télescopique, le robinet flotteur silencieux à fermeture rapide, le poussoir de déclenchement double touche ainsi que les fixations, le cache latéral chromé et les joints. Pour des week-ends plus tranquilles et des plombiers plus sereins…

