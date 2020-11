Que d’eau que d’eau…Fini le filet d’eau ridicule de la douche du matin. Les designers de Grohe ont planché et vous offrent à domicile le plaisir rare d’un réveil sous les chutes du Niagara.

Sous la douche, comme dans d’autres domaines, tout commence souvent par une histoire de pomme. Et la pomme, chez le célèbre fabricant de robinetterie Grohe, c’est une véritable religion. On pourrait croire en effet que depuis 1911, date de la création de l’entreprise, les designers de l’entreprise ont tout créé, tout essayé. Ce serait faire peu de cas de l’esprit créatif du premier exportateur mondial de robinetterie. De fait, celui-ci ne se contente pas de fabriquer dans ses usines 50 000 produits chaque jour. Il innove sans cesse pour que le filet d’eau qui réveille chaque matin des millions d’entre nous soit à l’origine d’un plaisir sans cesse renouvelé. Ainsi, alors que longtemps la tendance s’est affirmée pour des jets d’eau étroits, rapides, fermes, voir quelques fois limite sado-maso, la douceur et la volupté des caresses aquatiques semblent aujourd’hui reprendre le dessus. Pour preuve, les deux nouveaux modèles de pomme de douche « de pluie » que propose aujourd’hui Grohe.



Home Niagara

En fait de pomme, ces produits ont la forme de magnifiques galettes de 200 mm de diamètre. Sous leur large coupole en 1/2 laiton sont logées pas moins de 120 tuyères de silicone qui chacune vous envoient une pluie digne des chutes du Niagara. Une cascade suffisamment large pour être partagée et qui dans tous les cas ne vous laissera jamais sortir de la cabine à demi éveillé. Plus besoin en outre de se contorsionner pour mouiller chaque centimètre de peau ou de jouer les pompiers avec un tuyau caractériel. Que d’eau, que d’eau, vous serez mouillé et bien mouillé. Bien sûr quelques esprits chagrins vous diront que cette curieuse pomme avec ses allures de tarte à des tendances kitch rétro qui leur rappelle étrangement les douches des joyeuses colonies de vacances de leur enfance. Mais qu’importe, l’objet est d’une grande beauté et d’une efficacité redoutable. Ajoutez à cela un procédé « Speenclean anticalcaire » qui ne vous privera jamais d’une seule de ces ingénieuses petites tuyères d’où sort l’eau et il est très probable que la douche devienne alors pour vous, le meilleur moment de la journée.

Pommes de douche « Douche de pluie » de Tête Rétro ou de Tête Design Moderne, du fabricant Grohe (recommandées pour les lignes Tenso, Taron, Atrio et Ectos)

Chez tous les négociants et installateurs en robinetterie et sur www.grohe.fr

Redacteur