Elles ont la couleur du cuivre mais le poids du plastique. Les gouttières de First Plast imitent parfaitement l’esthétique du cuivre mais offrent toutes les qualités de souplesse, de mise en œuvre et de pérennité du PVC.

Doter sa demeure d’une gouttière de cuivre est un must que peu de résidences affichent. Le cuivre est en effet une matière d’une grande noblesse mais dont la mise en œuvre et le comportement dans le temps ne sont pas dénués d’inconvénients. Pourtant le cuivre, lorsque sa couleur rougeoyante entre parfaitement en harmonie avec les tuiles et que sa brillance s’éveille sous la caresse de l’eau, a de quoi éveiller une envie très légitime.

C’est donc pour satisfaire cette envie, sans avoir à en supporter les inconvénients que le fabricant First Plast a créé Cupraelite, une gamme de gouttières plastiques imitant le cuivre à la perfection. Mieux qu’une simple gouttière, Cupraelite se compose de tous les produits d’un système complet d’évacuation d’eau pluviale.

Les différents éléments Cupraelite sont multicouches. Les couches intérieures et extérieures sont en plastique métallisé cuivre et recèlent une couche intermédiaire en PVC. De quoi garantir une longue vie à l’installation, sans pour autant devoir forcement faire appel à un compagnon du tour de France pour réaliser l’installation.

Outre les gouttières pendantes demi-rondes, la gammes comprend les crochets, les angles intérieurs et extérieurs, les descentes ainsi que les accessoires comme les manchons, les coudes ou encore les colliers…

La société First-Plast commercialise des produits plastiques pour le bâtiment au travers d'un réseau de grossistes, GSB, quincaillerie qui couvre l'ensemble du territoire français. D’origine italienne, l’entreprise fabrique aujourd’hui une large gamme de produits PVC au sein de 13 sites en Europe.