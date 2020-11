La nouvelle gamme de sols de douche Shower & Design de la société Lazer allie sécurité, étanchéité parfaite, grand choix de matériaux à un design moderne et réellement innovateur.

Vous venez d’installer une nouvelle douche dans la salle de bains, mais voilà : peu importent les jets multiples et la cabine parfaitement isolée si le sol est glissant, que l’eau ne s’écoule pas assez rapidement et que le voisin d’en bas se plaint d’infiltrations d’eau… Pour éviter ces mauvaises surprises, la société marseillaise Lazer a mis au point une nouvelle gamme de sols de douche au concept esthétique et technique vraiment original, censés donner ce « petit plus » à votre sale de bains.

La totalité des modèles Shower & Design sont réalisés avec le procédé exclusif Isotanche® , un système d’étanchéité avec feuille et bonde soudées en usine et évacuation d’eau à haut débit. Mais au-delà des prouesses techniques, c’est bien le choix de matières et le design qui attirent l’œil et qui rendent ces sols de douche irrésistibles. Une dizaine de modèles sont déclinés autour de trois matériaux nobles : la résine de marbre, l’inox et le teck.

Faciles à entretenir et esthétiques, ces sols sont en outre très simples à installer : quatre vérins réglables solidaires du cadre en teck servent à réaliser la chape d’écoulement tandis qu’un raccord de bonde spécifique permet de lisser la forme de pente. Sur chaque modèle les trous pour l’écoulement ont été spécialement étudiés. Si nécessaire, Lazer propose d’habiller les surfaces autour du cadre avec des lames en teck, pour un effet très « Sauna ». Les résultats sont au-delà de ce qu’on pouvait espérer : la gamme inox donne un effet moderne et élégant, la résine de marbre une touche de classicisme et le teck toute la chaleur et le confort du bois. Sols de douche « Shower & Design », www.lazer.fr