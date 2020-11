Natecoat de Natec est un véritable surdoué de l’étanchéité. Il se met en oeuvre sans aucune préparation, sur tous les sols, du béton au carrelage en passant par les métaux non ferreux.

Grâce à la résine polyuréthane dont il est composé, le système isolant de Natec permet la réalisation d’une étanchéité parfaite sans être obligé de procéder à une préparation complexe des supports. Très liquide, sa mise en œuvre, au rouleau ou au pinceau, est d’une extrême simplicité. Le produit dispose en effet d’une très bonne capacité d’accrochage et de lissage. En outre, Natécoat sèche rapidement, une qualité qui réduit d’autant les délais entre 2 couches ou ceux de l’accès aux sols traités. Natécoat est un produit complet et autonome. Il associe à une résistance hors du commun au poinçonnage et à l’érosion, une inertie complète aux températures et aux ultraviolets. Conçu pour habiller les surfaces de grands passages, il résiste également remarquablement à l’encrassement et aux frottements. Des propriétés qui font de lui le support idéal des accès extérieurs à des locaux destinés au public. Tous ces facteurs donnent à ce système une durabilité particulièrement longue. Natécoat est proposé en finition lisse dans une gamme de 5 couleurs de base, gris clair, blanche, pierre, gris foncé et vert clair. Une gamme de coloris qui gagnerait cependant à être plus large. Le produit peut néanmoins être associé à Natécoat Finition CX 89. Un produit additif qui offre une finition décorative antidérapante et une finition avec des paillettes. Bien entendu, Natécoat est destiné aussi bien aux surfaces anciennes que neuves. Le produit est conditionné en pots de 3, 6 ou 15 kg pour une consommation courante de 1,5kg au m2 pour 2 couches et 0,8kg/m2 sur les corniches les appuis ou les bandeaux. Natécoat de Natec, chez tous les distributeurs des produits Natec 01.34.18.95.50.

Redacteur