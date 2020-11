Quand une menuiserie "prête à poser" alliant design et esthétique de l'inox, bénéfice en plus, des caractéristiques de résistance au feu, les métalliers, les menuisiers alu et bois, les miroitiers, ou encore les agenceurs peuvent se dégager de la réglementation et des normes en vigueur nécessaires à la conception de produits aussi spécifiques. Un tout nouveau produit qui combine avec succès tous les avantages d'une menuiserie ALUFLAM, en plus. Une exclusivité sur les produits FLAM signée Baumert Industrie

AluFLAM est le reflet du savoir-faire spécifique de BAUMERT INDUSTRIE sur un segment de marché où le respect de la réglementation, la sécurité et la technicité sont les maîtres mots. Complémentaire des gammes de menuiserie EKOFLAM et ACIERFLAM, la gamme ALUFLAM est constituée de portes et cloisons vitrées en aluminium. La conception de la gamme ALUFLAM correspond à la volonté de BAUMERT INDUSTRIE de proposer au marché une nouvelle solution de sécurité incendie avec une qualité de finition exceptionnelle. Ce positionnement permet aux clients de BAUMERT INDUSTRIE de profiter du savoir-faire de l'entreprise, et d'acquérir une menuiserie . ALUFLAM INOX DESIGN, une solution coupe-feu vraiment esthétique et sur-mesure, avec toutes les qualités fonctionnelles d'une menuiserie conçue pour une utilisation intensive en habitats collectifs, hôpitaux, immeubles de bureaux, collectivités et industries. Esthétisme La nouvelle gamme ALUFLAM INOX DESIGN est particulièrement esthétique et ergonomique : au-delà des performances de résistance au feu, c'est une menuiserie avec un vitrage aussi transparent qu'un vitrage classique, des profilés fins et élégants. L'esthétique générale est homogène, puisque l'ensemble des profilés de la gamme ALUFLAM INOX DESIGN a une géométrie identique. Qualité La fabrication effectuée sous contrôle conforme à la norme ISO 9000. Procès verbaux établis par le Centre Technique et Industriel de la Construction Métallique pour une classification de PF 30 à CF 60. Entretien facilité La finition INOX DESIGN ne marque pas contrairement à d'autres traitements inox tel que l'inox brossé : pas de traces ni de salissures pour une plus grande simplicité d'entretien et une apparence toujours parfaite. Vitrages Les procès-verbaux font d'ALUFLAM INOX DESIGN une gamme modulable à volonté, ceci avec des vitrages de qualités intérieures ou isolantes. La gamme de vitrages qualifiés aux chocs (900 joules) permet une multitude d'utilisations. Simplicité de mise en oeuvre Les portes et cloisons vitrées ALUFLAM INOX DESIGN sont livrées, "prêts à poser". La mise en place est d'une grande simplicité. Cette nouvelle gamme convient aussi bien en travaux neufs qu'en rénovation, et s'adresse à tous les marchés de la sécurité incendie de l'industrie et du bâtiment.



