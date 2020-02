Simplicité et performance, ces deux qualités pourraient résumer les qualités de la nouvelle génération de chaudières gaz au sol de Vaillant. Des chaudières sur mesure et clés en mains.

Les 8 nouveaux modèles de la gamme Primasol associent la technologie du "sur-mesure" avec une pose et un entretien rapide et sans contrainte. Cette gamme de chaudières gaz au sol se décline en différents modèles verticaux et horizontaux, tous équipés d’un ballon intégré. Les ballons, suivant les modèles, ont une capacité de 50 à 120 litres. Côté puissance, dans leur catégorie, les échangeurs à serpentin, de 30 à 32 KW sont parmi les plus puissants du marché. Une puissance qui autorise des débits continus qui vont jusqu’à 1100 litres par heure avec un temps de réchauffage inférieur à 15 minutes. Une performance qui garantit la délivrance d’une eau à température toujours stable, quelque soit le puisage. Les réglages de température sont au choix manuels (aquastat) ou déterminés par une régulation électronique spécifique. Les modèles Primasol sont proposés en version ventouse ou cheminée ainsi qu’en option chauffage seul. L’installation "clés en mains" est rapide et sans contrainte car tous les éléments sont disposés en bloc compact avec vase d’expansion sanitaire intégré, régulation électronique (dont vannes de mélange, commande brûleurs et ECS) et disconnecteur. L’ensemble est en outre pré-câblé, ce qui réduit l’installation et le temps de pose au strict minimum. À l’exemple de ces atouts, la maintenance est tout aussi simple. Tous les organes, brûleurs, instruments de contrôle, régulation, sont démontables et accessibles par l’avant. Le tableau de commande, qui comprend une sonde extérieure pré-installée, regroupe un ensemble de fonction de contrôle et de programmation ergonomique, esthétique et très complet. Silencieuses et peu encombrantes, les chaudières de la gamme Primasol trouvent leur place aussi bien en chaufferie, qu’en garage ou en cuisine, ou elle s’intègre facilement grâce à un design élégant. Réalisés avec des matériaux de qualité, ces équipements respectent les normes nationales et internationales ASME et TÜV. Gamme Primasol de Vaillant, réseau et agences sur demande au 0145135102 et www.vaillant.fr

