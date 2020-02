Avec Leica les mesures de distance et les relevés topographique deviennent des jeux d’enfant Ses instruments TPS 100 et TCR 110 renvoient à la préhistoire les rubans théodolites.

Avec les TPS 100 et TCR 110, Leica met son savoir-faire au service de la topographie. Les TPS 100 et TCR 110 de Leica garantissent des mesures d’angle très précises. Deux instruments spécialement conçus pour une utilisation facile et rapide, même par des néophytes des relevés topographique. Le TPS 100 réduit la durée des relevés topographiques courants tout en augmentant la précision des mesures. Avec son système infrarouge, le TPS 100 permet des mesures de distance allant jusqu’à de 500 m de portée, dans une précision de 5mm + 3 ppm. Le modèle TCR 110 intègre, quant à lui, un distance mètre sans réflecteur capable de déterminer les distances sur quasiment toutes les surfaces et ce, dans un rayon de 80 mètres. L’excellente qualité des optique exclue les déformations de ses instruments robustes que la vie de chantier n’effraye pas. Disposant d’un trépied réglable multi positions, le TPS 100 et le TCR 11O sont livrés sous boîtiers housse et dispose d’une garantie constructeur. Instruments topographiques Leica TPS 100 et TCR 110 chez les distributeurs Leica et magasins spécialisés et www.leica.com

Redacteur