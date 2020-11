Les utilisateurs du bois et de ses dérivés, l'affirment haut et clair : Le seul matériau qui apaise et qui respire, reste le bois. Doux et chaleureux, le bois crée un environnement profondément serein. Vivant, le bois respire : sa capacité à absorber et à restituer l'humidité de l'air ambiant génère un climat d'habitation très sain. Dans une maison à ossature bois, la juxtaposition de matériaux composant les murs extérieurs (plaques de plâtre, enduit hydraulique, plaques bois-ciment, pierres de parement, etc.) et de matériaux dits «ressort» (laines et fibres isolantes) isole totalement des bruits du dehors.

Le bois, particulièrement performant contre le froid, est aussi très bien adapté aux régions chaudes. Le mur en bois le plus simple isole mieux qu’un mur maçonné à isolation renforcée. La faible inertie thermique du bois régule rapidement les changements de température, avantage fort appréciable pour les résidences secondaires. Et comme l’ossature bois se caractérise par l’absence de ponts thermiques - qui représentent plus de 30 % des déperditions d’une maison maçonnée - la maison en bois se situe à l’avant-garde des systèmes de réduction de la consommation d’énergie. Réputées de longue date dans le Nord, les maisons en bois le sont également dans le Midi. Le bois n’emmagasine pas la chaleur et le principe de la case créole se fonde sur la ventilation. En fait, les solutions et techniques mises en oeuvre dans le Sud - aération, volets brise-soleil, dalle ou mur intérieur maçonnés pour l’inertie thermique, terrasses couvertes, isolants minces réflecteurs, etc. - s’intègrent naturellement dans la construction en bois. La maison communicante est en bois Le bois laisse bien passer les fréquences des appareils équipés de radiocommandes. Les fréquences étant de 5 à 10 fois moins amorties par le bois que par le béton, le bois garantit, depuis la pièce où l’on se trouve, la bonne gestion de tous les appareils de la maison : téléviseurs, chaufferie et chauffe-eau, équipements de sécurité, éclairages, ouverture et fermeture de volets roulants, etc. Le bois est fiable pour les communications à distance avec l’ensemble des équipements dits “intelligents”. Ordinateur, téléviseur, électroménager du futur, caméra la communication s’effectue sans problème via une liaison téléphonique sur Internet. Depuis l’autre bout du monde, on peut ainsi gérer sa maison. Par exemple, la contrôler sur caméra après une éventuelle alerte du système de sécurité, ou simuler une présence par l’ouverture et la fermeture des éclairages et des volets. Pour promouvoir ce matériau, le Commerce du Bois a diffusé un nouveau kit d’informations aux 270 points de vente, membres du réseau "Expert Relais Bois" Deux types d ’information ont été adressés : Quatre fiches pour les clients, établies avec le concours du CNDB,qui mettent l’accent sur les qualités environnementales du bois et sa facilité d’utilisation ;

Trois fiches techniques, conçues avec le CTBA, qui ont pour but de renforcer les moyens d’information des équipes commerciales dans les points de vente. Les thèmes traités sont les bois massifs reconstitués, les bois lamellés collés et les Analyses de cycle de vie (ACV) des produits. La formation des vendeurs, l’expertise technique, les conseils aux utilisateurs dans le réseau sont l’expression d’un véritable professionnalisme au service des clients et du bois comme éco matériau. La liste de tous les points de vente est disponible sur le site : www.lecommercedubois.info

Redacteur