De l’enrouleur à sangle à la chaînette à bille, toutes les solutions sont possibles pour simplifier un exercice quotidien : ouvrir et fermer les volets. Pour encore plus de liberté et de confort, Soprofen présente le CLIC, une nouvelle motorisation pour volets roulants blocs-baie en PVC ou aluminium.

Adapté aux pavillons individuels ou aux logements collectifs en neuf comme en rénovation, le CLIC est une solution simple et fiable. Fini les 40 tours de manivelle, d’un simple clic sur le cordon, le volet est actionné instantanément et sans effort à la montée comme à la descente. Simple à utiliser, le CLIC est également facile à poser. Le système ne nécessite pas le câblage d’un interrupteur et permet donc un gain de temps. Grâce à une descente à vitesse régulière du volet roulant, le système CLIC de Soprofen supprime les à-coups liés à la manipulation du treuil ou les chutes brutales lors de l’utilisation d’une sangle. Une détection d’obstacles intégrée dans le système augmente considérablement la longévité du bloc-baie. Fruit d’une étroite collaboration avec Somfy, le CLIC de Soprofen représente une véritable alternative à l’offre motorisation actuelle.

Redacteur