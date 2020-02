La nacelle électrique et autonome Piaf, de la société ATN, déplace les charges lourdes sur les sols les plus fragiles, comme sur les terrains les plus difficiles.

Transporter les charges lourdes sur les sols les plus fragiles ou dans les sites exigus est pour elle un jeu d’enfant. La nacelle Piaf d'ATN a été initialement conçue pour les sites à hauteur limitée (jusqu’à 5,50 m). Grâce à ses chenilles caoutchoutées et crantées, elle franchit en douceur les obstacles comme les marches d’escalier, les trous, les tranchées ou les sols instables. Ces mêmes chenilles lui permettent de travailler sur les sols fragiles comme les planchers, les carrelages, les linots, ou encore sur les terrains difficiles et accidentés. Elle garde de surcroît une parfaite stabilité sur les plans inclinés jusqu’à 30 %. Avec une autonomie en continue de 3 h 30 et une puissance de 3 kW, elle dispose d’une force de levage de plus de 200 Kg. Son temps de recharge, à partir d'une batterie vide, est de 8 heures. Une fois repliée, sa hauteur de 1,92 m lui permet même d’entrer dans un monte-charge. D’un poids de 1 200 Kg, sa plate-forme mesure 100 par 90 cm, son déport est de 1,90 cm et au sol, son encombrement se limite à 2,02 m par 0,98 m. Nacelle PIAF de ATN Tel : 05.53.88.01.26

