Ca y est, on va vous reparler de chaudière. Les pulls reparaissent le matin à l'heure de pointe dans les métros. Et si on hésite le soir, entre allumer un peu la cheminée, ouvrir au moins un radiateur ou se blottir devant la télé, c'est que l'automne arrive. Viessmann anticipe nos besoins de chaleur humaine avec sa nouvelle gamme de chaudière murale !

Le perfectionnement obtenu sur la gamme de chaudières murales Vitotec est le fruit d'une combinaison de toutes les techniques déjà éprouvées par Viessmann. Ces chaudières murales apportent ainsi confort, sécurité, facilité d'utilisation, économie d'énergie et respect de l'environnement pour leur utilisateur. Elles facilitent également tous les travaux de montage, d'entretien et de maintenance, ce qui fait économiser du temps et de l'argent aux installateurs, donc aux consommateurs utilisateurs.

Facilité d'installation et d'entretien

De conception modulaire, toutes les chaudières murales présentent de nombreuses similitudes et comportent un grand nombre de composants et d’accessoires identiques, comme par exemple les mêmes fixations et les mêmes dosserets. L’ "Aqua-platine" Viessmann, intégrée à la paroi arrière des chaudières, centralise la totalité des parcours d’eau, tous les composants sont ainsi facilement accessibles et amovibles par l’avant. Il n'est donc pas besoin de prévoir des dégagements sur les côtés pour la maintenance. L’Aqua-platine est associée à un système multi-connecteur, lui aussi identique sur toutes les chaudières murales. Ce système aide à monter aisément et rapidement les différents composants, sans que les installateurs aient besoin d’avoir recours à des outils spéciaux.

Pour encore faciliter l’installation des chaudières murales, une fonction "plug & work", intégrée au processeur et dotée d’une reconnaissance automatique des périphériques, identifie et adapte l’ensemble des sondes et des composants raccordés. Cette outil abrège lui aussi sensiblement la mise en service. En outre, un dispositif automatique d’adaptation au conduit de fumée, mis au point par Viessmann pour les chaudières à raccorder, permet de compenser des facteurs tels que la longueur du conduit de fumée ou une variation de la pression d’air par suite des conditions météorologiques. Un bon rendement s’avère ainsi maintenu quelles que soient les influences extérieures. Viessmann a conçu par ailleurs des adaptateurs standardisés permettant de remplacer rapidement les chaudières anciennes. Des dosserets et supports de montage sont également disponibles pour faciliter e montage et réaliser une pré-installation sans chaudière. Lors des visites d’entretien, une interface Optolink reliée à un ordinateur portable permet, juste en appuyant sur une touche, d’interroger les paramètres de l’appareil et ainsi d'obtenir l’historique des éventuels défauts, ce qui simplifie et rationalise les travaux d’entretien et de maintenance.

Régulation et communication

Les nouvelles chaudières murales Vitopend 100 WHE, Vitopend 200 WHK et toutes les chaudières Vitodens sont désormais équipées des régulations Vitotronic comme sur les chaudières au sol, ce qui facilite les travaux de maintenance et de gestion des pièces détachées, ainsi que la connaissance des produits pour les installateurs. Une même philosophie de câblage, et d’installation de pilotage est ainsi commune aux chaudières au sol et aux chaudières murales. La régulation Vitotronic 100 pilote l’installation en fonction de la température ambiante (en association avec un thermostat d'ambiance) ; la version Vitotronic 200 régule quant à elle en fonction de la température extérieure et peut être raccordée à un circuit de chauffage avec vanne mélangeuse. Les utilisateurs ont la possibilité de gérer leur installation de chauffage au moyen du thermostat d’ambiance programmable à horloge Vitotrol 100 ou de la commande à distance Vitotrol 200/300.

Les nouvelles régulations Vitotronic pouvant être entièrement basculées vers l’avant, le vaste coffret de raccordement clairement structuré est parfaitement accessible. Les chaudières murales qui en sont équipées sont désormais dotées d’une fiche de codage, qui permet à la régulation Vitotronic de reconnaître le type de chaudière murale et de s’y adapter. Cette fonction intelligente évite les entrées de données manuelles fastidieuses et exclut de facto les sources d’erreur.

De plus, la nouvelle gamme de chaudières murales Viessmann peut être connectée à des systèmes de communication internes et externes par téléphone, Internet ou un BUS. Ainsi, les chaudières murales de maisons individuelles ou des bâtiments occupés par intermittence peuvent être mises sous télésurveillance via Vitocom 100 ou 200 reliées au réseau téléphonique. La télésurveillance et le pilotage à distance peuvent aussi s’effectuer par Internet en s’équipant du nouveau système Vitodata internet-télécontrol. La gestion des chaudières murales peut être également intégrée au BUS de l’installation équipant un bâtiment ce qui permet une communication LON sans passerelle supplémentaire. Le système Vitodata 300 donne la possibilité d'assurer une télésurveillance 24H/24 et le pilotage à distance des installations de chauffage via Internet ; il signale immédiatement les irrégularités à un téléphone portable (SMS) ou à un télécopieur.

Quant au logiciel de communication Vitosoft 200, il assure la liaison d’une installation de chauffage à un ordinateur portable pour faciliter les travaux de mise en service, d’entretien et de maintenance sur le chantier. L’entrée des caractéristiques spécifiques de l’installation permet d’établir automatiquement un procès-verbal de l’installation. Souplesse et compétitivité à l’honneur pour les professionnels