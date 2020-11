Tous les heureux propriétaires d’une maison en bois connaissent l’importance d’une bonne peinture d’extérieur couvrante. Ce besoin devient vital dans les climats « difficiles »… Pour les habitants de l’extrême, la société V33 a mis au point une peinture capable de tout… encaisser.

Si les maisons en bois sont représentatives d’un certain style de vie, elles n’en sont pas moins fragiles. Dans les meilleurs des cas et dans les climats les plus tempérés, le bois de leur revêtement extérieur doit être traité au moins une fois tous les 15 ans. Mais, lorsque le climat se fait plus difficile l’affaire devient vitale. Le Chalet en montagne ou la maison construite en bord de mer nécessitent en effet un entretien constant sous peine d’irrémédiables dégradations. Dans de tels cas, même les boiseries exposées à l’ouest ou les volets en bois exposés plein sud ne tiendront pas longtemps le choc avant de commencer de se décolorer, de s’écailler, de se fissurer pour enfin devenir poussière et résidu du temps.



Pour prévenir la décomposition du bois exposé aux fortes intempéries, la société V33 a donc mis au point une peinture bois spéciale « Climats extrêmes ». Elle a été conçue pour résister à toutes les agressions extérieures, sans aucun compromis. De la tempête de neige à la tempête de sable, en passant par les climats tropicaux humides ou à des environnements très corrosifs, tous les cas de figure ont été pris en compte. Cette peinture « haute technologie » est spécialement étudiée pour préserver tout bois exposé à des conditions très rudes. Sa formulation exclusive à base de résine polysiloxane et d’agents anti-UV permet ainsi de garantir jusqu’à 10 ans une tenue extérieure impécable.



Cette affirmation peut paraître presque prétentieuse car dans des conditions vraiment extrêmes (vent salin, air corrosif, humidité permanente...) n’importe quel autre produit devrait être passé tous les deux à trois ans (et même parfois, une fois par an !). La formulation spécifique de la peinture « Climats Extrêmes » englobe à elle seule tout le savoir-faire de V33. Grâce à la présence d’agents anti-UV, elle résiste à l’agression du soleil et conserve longtemps son brillant et sa couleur, tandis que la résine lui apporte une grande souplesse. Normalement, le bois se dilate sous l’action de l’humidité et du soleil qui brise le film de peinture et expose le bois nu. Mais la résine polysiloxane, souple, suit les variations du bois et prévient l’apparition des fissures. Devenu inaltérable, le bois peint brillera de mille feux, pendant longtemps. Autant de qualités n’empêche cependant pas la gamme d’offrir un magnifique choix de couleurs. Avec 24 teintes de base toutes les teintes deviennent imaginables…

