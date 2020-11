En Amérique du nord ou le bois domine, plus des 2/3 des portes d’entrées sont en acier. On en trouve facilement les raisons en découvrant les propriétés des portes en acier fabriquées par le groupe Premdor.

C’est sans doute parce qu’elles ne sont pas nombreuses qu’elles ont été réunies sous la seule enseigne du groupe canadien Premdor. Les sociétés Ekem, Magri, Batimétal et Rabillon sont en effet les grandes spécialistes des portes d’entrées, notamment celles en acier. Ces dernières, produites à Douvres (14) par Batimétal et à Orange (84) par rabillon sont aujourd’hui bâties sur un concept particulièrement moderne et innovant. Il est vrai que la tradition qui veut qu’une porte d’entrée soit en bois est encore largement ancrée. Pourtant, la porte d’entrée en acier cumule aujourd’hui les propriétés. En effet loin d’être une simple plaque, la porte en acier, à l’image des modèles produits par ces deux entreprises, dispose aujourd’hui d’un très haut niveau d’isolation phonique et thermique. Des qualités nées de l’assemblage judicieux de différents complexes isolants (parement d’acier, cadre PVC, âme en mousse de polyuréthane…). Une isolation renforcée par une stabilité exceptionnelle, seule garante d’une étanchéité à l’eau, à l’air ou au vent. Deux domaines ou les portes en acier dépassent aujourd’hui sans difficulté les normes européennes. Les portes en acier ne bougent donc pas et s’ajustent au mm. Mais qui dit acier dit aussi de facto blindage et résistance, ce qui en matière de sécurité ne se discute pas lorsque l’on installe une porte en métal. C’est cependant au plan de l’entretien que les portes en acier tirent le mieux leur épingle du jeu. Ceci grâce à un faible coût et une périodicité d’entretien légère dont la mise en œuvre reste particulièrement facile. La longévité fait donc aussi partie des multiples qualités de ces portes. Mais tout cela serait vain si l’esthétique ne suivait pas. Ceci est loin d’être le cas chez Batimétal et Rabillon, dont les modèles Emeraude, Saphir ou Diamant n’on rien à envier aux produits d’ébénisterie. La porte en acier se décline donc aujourd’hui comme une alternative d’une grande richesse, à ne pas laisser sur le palier… Portes en acier de Batimétal ou Rabillon chez tous les négociants de la marque ou Tél : 05.57.77.90.90 - Fax : 05.56.86.81.86

Redacteur