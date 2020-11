LAPEYRE la maison…, spécialiste de l’aménagement durable de la maison, vient d’obtenir le label FSC (Forest Stewardship Council) pour l’ensemble des fenêtres standard** de ses gammes en bois exotique Isoprix et Classic. Une première en France qu'il fallait saluer par la Une !

LAPEYRE la maison…, spécialiste de l'aménagement durable de la maison, vient d'obtenir le label FSC (Forest Stewardship Council) pour l'ensemble des fenêtres standard** de ses gammes en bois exotique Isoprix et Classic. Un label pour une gestion environnementale, sociale et économique des forêts. Décernée par l'organisme international Forest Stewardhip Council*, la certification FSC assure qu'un produit est fabriqué avec du bois issu de forêts certifiées gérées selon des normes environnementales, sociales et économiques strictes. Elle garantit également que chaque acteur impliqué dans le processus de transformation du bois (de la forêt jusqu'au client final : scierie, importateur, négociant…) soit contrôlé et réponde aux critères de qualité requis.

Une démarche volontaire pour la protection de l'écosystème forestier

Conscient de la nécessité de protéger l'écosystème forestier, le groupe LAPEYRE s'est engagé depuis plusieurs années dans une politique de conservation et de renouvellement durable des forêts. Cette dernière se traduit par de nombreuses actions volontaires : dialogue avec les ONG environnementales afin d'œuvrer conjointement à l'exploitation équilibrée et à la préservation de la forêt, approvisionnement en bois venant de forêts certifiées, information des consommateurs sur la provenance et la nature des essences de bois dans le catalogue, et en magasin. L'obtention de la certification FSC pour l'ensemble des produits d'une gamme marque une nouvelle étape dans cette démarche et démontre son importance pour l'enseigne.

L'obtention de cette certification FSC concerne l'ensemble des fenêtres standard** des gammes de fenêtres LAPEYRE la maison… :

Isoprix Bois - Premiers prix signés Lapeyre, ces fenêtres sont proposées avec un double vitrage 20 mm, garanties 10 ans et disponibles en 76 dimensions standard,

Classic Bois - Equipées d'un double vitrage Confort Hiver (20 mm) avec gaz Argon, elles sont garanties 15 ans et disponibles en 172 dimensions standard.

Ces deux gammes de fenêtres viennent compléter l'offre de produits certifiés déjà proposée par LAPEYRE la maison… dans son catalogue (escaliers, parquets…). Leur déploiement en magasin et leur commercialisation s'effectuent progressivement (déploiement d'ici fin 2004).

* Fondé en 1993, le Forest Stewardship Council est un organisme international indépendant constitué d'organisations de protection de l'environnement, d'associations de défense des droits des peuples indigènes, de forestiers et de négociants en bois. Il est chargé de veiller au respect de principes et de critères stricts garantissant une bonne gestion des forêts. Pour cela, le FSC a développé 10 principes (respect des lois, droits et responsabilités foncières et usages, droits des peuples indigènes, droits de ouvriers…) et 56 critères applicables à tous les types de forêts (tropicales, boréales ou tempérées) qu'elles soient primaires, secondaires ou de plantation. Le FSC accrédite des organismes de certification qui garantissent la mise en place de ces standards.

**(hors cintrées et coulissantes)