Le système Procoll de Haemmerlin permet de travailler en toute sécurité sur les toits. A partir d’une pièce de fixation unique, il s’installe facilement sur tous les édifices.

Le système Procoll d’Haemmerlin a été spécialement conçu pour les couvreurs. Il se fixe autour des toitures en prenant appui sur les rives des bas de pentes et en pignon des bâtiments. Il utilise des pièces de fixation unique sur lesquelles les éléments viennent se fixer par serre-joints ou vis. Les autres éléments de l’ensemble s’emboîtent les uns les autres sans outils. Le système est simplement composé de platines de fixation, de bras de prolongation (jusqu’à 0,70m) de basculeurs inclinables en positions multiples bloqués à l’aide de goupilles imperdables et de poteaux à une ou deux face. De nombreux éléments complètent cette base, planches de protection, grilles, filets… Le système s’adapte aux principales configurations de toitures telles que : terrasses, dalles, toitures avec ressortie, fortes pentes, corniches en surplomb ou avancées, pignons, contre pannes faîtières ou mono pentes ou encore avec sablières en bois fer ou béton. Procoll est un système léger, facile à installer et dont l’adaptation permet un travail bien sécurisé. Procoll de Haermelin à Savern tel : 03.8801.85.00

