La résine armée Trixsel BT de Trixa restaure la pierre, lui redonne une étanchéité définitive et permet d’habiller discrètement toutes les parties sensibles des balcons et des terrasses.

Quoi de plus difficile que de restaurer durablement une terrasse de pierre fendue et devenue perméable? Pour résoudre le problème, la société Trixa vient de mettre au point le Trixsel BT. Il s’agit d’un revêtement très performant en résine armée qui évite le délitement de la pierre, principale cause de sa désagrégation. Ce système est mis en œuvre par l’application à froid d’une résine liquide ou s’incorpore un textile d’armature. Ce composé forme un revêtement souple et étanche d’une très faible épaisseur (3mm maxi). S’il convient très bien aux surfaces planes, ce produit trouve remarquablement son emploi dans la restauration ou la prévention des angles, recoins et plinthes de terrasses et balcons particulièrement exposés à la corrosion. Une fois posé, le revêtement est immédiatement accessible. Il résistera au poinçonnement des objets lourds comme les bacs à fleurs et sera insensible aux frottements intensifs. Trixa recommande néanmoins l’habillage des rives extérieures par des parements ou des ourlets en zinc. Résine Trixsel BT de Trixa à Coignères (78) tel 01.30.49.30.41 fax: 01.30.49.19.50

Redacteur