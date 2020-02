Un cliquet tellement astucieux qu’il confine à la magie. Le Quick Fix de Würth permet de serrer et de desserrer dans les endroits les plus inaccessibles.

Le cliquet Quick Fix marque la fin des serrages impossibles et des articulations déchirées dans les endroits difficiles. Sans supprimer le mouvement pendulaire habituel (où la clé tourne autour de la vis), cet outil permet par une simple rotation du poignet sur son manche, de réaliser efficacement le serrage et le desserrage. Le cliquet de Würth, dont le manche offre une bonne prise en main, se présente comme n’importe quel cliquet. Son articulation axiale intégrée n’enlève rien à la puissance de serrage dont le couple va jusqu’à 100 Nm. Le Quick Fix accepte toutes les douilles et accessoires standards 3/8 ”.De surcroît, la rotation discontinue du mouvement de rotation sur le manche augmente très sensiblement la rapidité des opérations de serrage / desserrage. Vendue 440 francs par les commerciaux de Würth cette clé intelligente devrait rejoindre rapidement l’outillage des meilleurs artisans. P.G Cliquet Quick Fix, force de vente Würth Tél. : 03 88 64 53 00 - Fax: 03 88 64 62 00.

Redacteur