Comment gérer l’accès à plus de 65 000 portes avec un cylindre de serrure unique, adaptable à toutes les portes et toutes les serrures ? Le dernier né de Yale offre la solution

Le cylindre électronique i-Tec de Yale Sécurité est un bijou de technologie. Grâce à son profil européen il s’insère sans difficulté dans toutes les serrures modernes. Programmable et reprogrammable, son plan de combinaison permet d’individualiser plus de 65 000 portes sur un ou plusieurs sites et ce, sans changer ni les serrures, ni les portes. Il dispose également d’une multitude de fonctions. Son horloge en temps réel, couplée à un calendrier pluri annuel, autorise la gestion des ouvertures et fermetures correspondantes aux jours fériés, aux congés de toutes natures ou aux plannings d’accès horaires, quotidiens et mensuels attribués à des sites déterminés. Le logiciel d’exploitation du système assure une parfaite traçabilité des mouvements et des tentatives d’effraction. En option, la mise en place de différentes formes de contrôles peut être également réalisée. À titre d’exemple, il est possible de contrôler l’accès à des locaux particulièrement sensibles (stock de produits explosifs et dangereux, archives confidentielles) par l’usage successif de 2 clefs. Le cylindre i-Tec peut aussi être piloté à partir d’une liaison Internet. Les clefs brevetées qui l’accompagnent sont légères et incopiables malgré leur apparente simplicité. Cylindre Tec de Yale Sécurité France à Hendaye tel:05.59.48.10.10

