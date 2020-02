Le dernier né des produits d’Américan Tool va-t-il condamner les classiques serre-joints imprécis et si difficiles? Le Quick Grip Change, plus qu’un serre joint, une troisième main.

Après les classiques serre-joints imprécis et si difficiles d’utilisation, American Tool propose le Quick Grip Change. Un serre-joints de nouvelle génération qui résout tous les inconvénients de ses vieux aînés. Le Quick Grip Change se positionne d’une seule main à l’emplacement désiré et à l’écartement souhaité. Une simple pression sur la gâchette du pistolet entraîne instantanément le serrage et une seconde suffit pour débloquer le système. Le Quick Grip peut maintenir des pièces pour encollage, vissage, sciage, le montage… La crosse du pistolet est en résine, ce qui lui confère légèreté et solidité. Pour un serrage puissant mais tout en douceur, ses mâchoires sont recouvertes d’une protection en caoutchouc, ce qui évite aussi d’éviter tout marquage. Il est disponible en plusieurs dimensions allant de 150 à 1265 mm. Plusieurs options sont également proposées telles que les mâchoires pour cornières, celles pour modèles réduits ou le pack serrage destiné encore à la soudure. Non seulement les Quick Grip Change serrent facilement rapidement et fortement mais ils peuvent également serrer très longtemps. En effet, ils sont aussi garantis à vie… Serres joints Quick Grip Change de Américan Tool, magasins spécialisés, grandes surfaces de bricolage et www.quick-gripclamp.com

Redacteur