Caractérisé par des performances physico-mécaniques élevées et constantes, le contreplaqué représente le matériau de prédilection pour la conception et la réalisation d'éléments structurels dans la construction, qu'il s'agisse de toitures, de contreventements, de parois extérieures voire intérieures ou de planchers porteurs. Il conjugue stabilité, extrême durabilité naturelle, facilité d'usinage et esthétique autant de qualités exceptionnelles appréciées des prescripteurs, des entrepreneurs, des charpentiers et des menuisiers.

En parfaite conformité avec les exigences qualitatives et réglementaires du bâtiment, le contreplaqué s'adapte parfaitement aux réalisations exigeant résistance et légèreté. Il assure une indéniable sécurité d'utilisation, pour un projet final respectueux de l'environnement, offrant protection acoustique, économie d'énergie, isolation et confort thermiques.

Apparent ou non, le contreplaqué s'avère parfaitement adapté à la réalisation de structures de maisons individuelles ou de bâtiments collectifs, industriels et commerciaux.

Ossature et parois en contreplaqué : solidité et légèreté

Les très hautes performances mécaniques du contreplaqué autorisent son utilisation en ossature. Cette technique de mise en œuvre est rapide donc économique. Fixés sur des montants de bois, les panneaux créent une structure solide et légère, adaptée à tous les terrains, même de faible portance. L'autre atout de cette conception à ossature réside dans son très grand potentiel de créativité en matière architecturale. Elle autorise la génération de volumes et l'association avec les matériaux les plus variés.

Les panneaux de contreplaqué constituent également des parois (murs extérieurs, mur de refends…) indéformables pour un confort maximum... dans le temps. Les contreplaqués sont utilisables en voile travaillant, pour la construction de : ü paroi à lame d'air ventilée : avec une ventilation intérieure du mur comportant une lame d'air d'épaisseur supérieure ou égale à 10 mm contre la paroi extérieure et une possibilité d'évacuation de l'eau pouvant résulter de la condensation, ü paroi sans lame d'air : sans ventilation ni évacuation d'eau, le panneau de contreplaqué, ne doit pas être revêtu d'une peau extérieure imperméable à la vapeur d'eau.

A noter également que tout en exerçant une fonction de remplissage, les panneaux de contreplaqué utilisés en habillage de parois (intérieures ou extérieures) peuvent assurer, en totalité ou partiellement, le contreventement d'un ouvrage.

Des planchers qui assurent

Elément essentiel de la stabilité d'une construction, le plancher porteur doit répondre à des exigences mécaniques, thermiques, acoustiques et hygrométriques. Là encore, le contreplaqué, résistant, d'une grande stabilité dimensionnelle, participe pleinement à la rigidité et au contreventement de l'ouvrage.

Il convient tout aussi parfaitement à la réalisation de plancher dans des salles de sport, magasins de stockage , plateformes là où doivent être prises en compte les charges dynamiques (saut d'athlètes, etc.) ou concentrées (stockage industriel). Il permet également la réalisation de planchers montés sur vérins pour des emplois particuliers tels que salles d'ordinateur, salles de sports, galeries techniques, afin de permettre la circulation des câbles et en préserver l'accès.

Un matériau universel, particulièrement adapté en support de toiture

Solide et léger, résistant à l'humidité et aux intempéries… le contreplaqué grâce à ses hautes performances mécaniques, est aussi utilisé en support de couverture ou d'étanchéité, satisfaisant aux exigences de prescription les plus élevées, et tout particulièrement le NF Extérieur CTB-X.

Assurant des variations dimensionnelles très faibles, le contreplaqué, convient tout aussi bien pour la réalisation de toitures chaudes non isolées (les panneaux revêtus d'une couverture ou d'une étanchéité constituant la séparation entre l'intérieur et l'extérieur ) ou isolées (associées à un écran pare-vapeur et à une isolation rapportée, revêtue d'une étanchéité). La conception de parois-toitures froides ventilées (avec espace ventilé communiquant avec l'air extérieur en sous-face) permet de diminuer l'écart de température à l'intérieur du panneau et donc d'éviter les risques de rupture de pont thermique.

Parmi tous les panneaux dérivés du bois, le contreplaqué s'adapte aux contraintes les plus extrêmes, en particulier en milieu hygrométrique élevé, et dans des environnements climatiques rigoureux et hostiles. Sa faible inertie thermique lui confère un niveau de performance élevé dans les régions les plus chaudes comme les plus froides. Facile à usiner et à travailler, souple et modulaire, il autorise la conception de toitures traditionnelles ou contemporaines, aux esthétismes les plus variés, âme de poutres et pièces d'assemblages de charpente comprises…

