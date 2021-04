Stradal, leader industriel dans la fabrication de produits préfabriqués en béton et Unimi Solutions, spécialiste suédois de la conception modulaire d'infrastructures, se sont unis pour lancer la fabrication et commercialisation de Unimi-1 Base, un système d’ancrage universel et évolutif pour les bornes de recharge pour véhicules électriques. Explications.

Vendues à plus d’1 million d'unités en Europe, en 2020, les véhicules électriques connaissent une importante croissance, et il existe aujourd'hui une grande variété de bornes de recharges électriques. Seul hic, ces IRVE (infrastructure de recharge pour véhicules électriques) n’ont pas de véritables possibilités d’évolution.

Afin de répondre aux besoins grandissants des usagers, le gouvernement français estime à 100 000 bornes, le besoin d’infrastructures ouvertes au public, pour les milieux urbains (centres-villes, centres commerciaux...), ou en itinérance (le long ou à proximité des corridors routiers), d’ici fin 2021. Pour cela, Stradal, industriel français référent de la fabrication de produits préfabriqués en béton et Umini Solutions, spécialisé dans la conception modulaire d’infrastructures signent un partenariat et lancent la fabrication, et la commercialisation d’Umini-1 Base, le premier système d’ancrage universel en béton préfabriqué.

François Mongeois, directeur commercial et marketing de Stradal déclare : « compte-tenu de l'accélération du rythme de déploiement des bornes de recharge en France, nous sommes très heureux d'avoir conclu ce partenariat avec Unimi, qui nous permet de proposer une solution à la fois innovante et éprouvée, sans délai. Cette nouvelle gamme de produits devrait intéresser particulièrement nos clients VRD, Génie Civil et Énergie, actifs sur ce sujet. »

Une solution universelle et évolutive

Umini-1 Base est un système breveté et modulaire créé sur une fondation de béton préfabriquée avec trois modèles proposés : AC (charge normale, 3 kW à 22 kW), QC (charge rapide) ou HPC (charge ultra-rapide), ainsi que d’une platine d’adaptation métallique, qui permet d'accueillir n'importe quelle borne de recharge. Ainsi, avec la solution Unimi-1 Base, les bornes de recharges peuvent être remplacées simplement en modifiant la platine d'adaptation.

D’après Stradal et Unimi Solutions, et à la différence des solutions coulées sur place, cette nouvelle solution « offre une grande rapidité et simplicité de mise en œuvre, limitant les coûts liés aux travaux de génie civil, et une qualité éprouvée grâce au contrôle qualité en sortie d’usine », et précisent que « grâce à son évolutivité, Unimi-1 Base permet d'économiser jusqu'à 80% des coûts totaux de possession d'une infrastructure. »

« Les solutions Unimi sont très attractives pour les installateurs et opérateurs qui doivent déployer rapidement des IRVE. Pour Unimi, il était important de s'associer avec un acteur local majeur afin de respecter les exigences industrielles et logistiques des clients et bénéficier d'un maillage national. Pour cela, le partenariat Unimi-Stradal constitue une combinaison parfaite ! », confie Vincent Pilloy, directeur développement des activités d'Unimi Solutions en France et Europe du Sud.

Par ailleurs, les deux industriels européens indiquent que plusieurs milliers d'exemplaires de la solution ont déjà été déployés aux Etats-Unis ainsi que dans 15 pays européens, dont la Norvège, qui est à ce jour, le marché le plus avancé mondialement, où plus d'une voiture neuve vendue sur deux, est une voiture électrique.

Marie Gérald

Photo de Une : Unimi Solutions.