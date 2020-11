Les Architectes de l'urgence, organisation humanitaire qui intervient depuis 4 ans en France comme à l'étranger dans le cadre de missions d'assistance aux populations victimes de catastrophes naturelles, technologiques ou humaines, recrutent des architectes pour leurs missions prévues dans certains pays d'Asie.

Nous recherchons un architecte ayant déjà fait de l'encadrement afin d'enseigner l'architecture et l'informatique aux étudiants et professionnels afghans avec l'appui des logiciels d'architecture Vector Works et All plan dans le cadre d'un atelier relais à Kaboul.

Durée : minimum 5 semaines

Pré-requis :

- Connaissances des logiciels Vectorworks et Allplan

- Maîtrise de l'anglais

- Capacité d'adaptation rapide

Type de contrat

Ordre de mission avec rémunération mensuelle



Mission 2 - Bangladesh

Nous recherchons un architecte, chef d'agence, qui sera chargé d'assurer l'organisation et le management d'une équipe d'au moins 20 personnes sur plusieurs sites ainsi que de l'organisation générale du travail dans le cadre d'une mission de reconstruction.

Durée : au moins 6 mois

Pré-requis :

- Expérience de chef d'agence nécessaire ou d'encadrement et de management d'équipes

- Expérience d'organisation et de suivi de chantier

- Connaissance pays d'Asie

- Maîtrise de l'anglais

- Capacité d'adaptation rapide

Type de contrat

Ordre de mission avec rémunération mensuelle

Si vous êtes intéressé, merci de faire parvenir votre CV par e-mail à l'adresse " info@archi-urgent.com ".



ARCHITECTES DE L'URGENCE - 9, rue Borromée - 75015 Paris