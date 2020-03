Le Conseil d’administration d’URSA Insulation S.A., fabricant européen d’isolants en laine minérale et polystyrène extrudé, a procédé début avril à une série de nominations au sein du groupe, dont celles de Pepyn Dinandt au titre de Président exécutif et Président Directeur Général et de Nicolas Brousse en tant que directeur général d’URSA France.