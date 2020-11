A la fois discret et omniprésent, le zinc, venu du plus profond passé, s’offre encore aujourd’hui un avenir de jeune premier. Avec ses nouvelles cassettes FPS et HPS, l’entreprise VM Zinc ouvre sur les façades une voie nouvelle à cette éternelle matière.

Matériaux noble par nature, le Zinc est utilisé depuis l’Antiquité en Grèce et en Egypte dans le façonnage d’urnes et de bijoux. Il fallut attendre1530 et pour que les alchimistes lui confèrent enfin son statut de métal à part entière. Au XVIIIe siècle l’Angleterre est la première productrice de Zinc au monde. Ce n’est cependant qu’en 1806 que l’Abbé Dony découvre le procédé pour transformer la calamine en zinc métallique. Au milieu du XIXe siècle, sous l'impulsion du Baron Haussmann et des grands travaux de modernisation de la ville de Paris, le zinc fait une entrée brillante dans l'architecture. Il devient très rapidement le rival du plomb et du cuivre sur le marché du bâtiment. Depuis, on ne compte plus les applications du zinc dans l’architecture.

Dernières innovations de cette matière multi millénaire, les cassettes FPS et HPS de VM Zinc créées pour le bardage des façades planes, ont déjà séduit les architectes du monde entier. VM Zinc, table sur ces nouveaux produits pour amplifier son expansion internationale. Car le zinc, grâce à ses propriétés de durabilité, de fiabilité et d’esthétisme est de plus en plus utilisé dans la construction et la rénovation sous toutes les latitudes. Sa présence se retrouve en effet des toitures du Grand Nord aux plages d’Australie. Le temps lui-même n’est pas une contrainte pour ce métal qui présente une résistance exceptionnelle à la corrosion : 90 à 100 ans en milieu rural, 40 à 70 ans en milieu maritime, 40 à 60 ans en milieu urbain, 30 à 40 ans en milieu industriel corrosif.

Produits prêts à l’emploi, les cassettes FPS et HPS, sont commercialisées comme des systèmes complets. Elles sont fournies avec une ossature rapportée en aluminium. Elles se posent sur des façades planes et verticales, dont la structure porteuse peut être constituée d’une paroi en béton ou en maçonnerie ou encore d’une structure principale métallique. Leur esthétique originale et leur patine raffinée les destinent à des architectures de qualité, tant dans la construction de nouveaux immeubles que pour la rénovation d’anciens bâtiments.

Ces systèmes répondent à toutes les exigences : des architectes grâce à leur esthétique originale et modulable à souhait, mais aussi des entreprises et des façadiers, qui les apprécient par leur légèreté, leur facilité de pose et leur mise en ouvre traditionnelle et enfin des propriétaires des bâtiments, dispensés de ravalement pendant de longues décennies. Avec de telles applications, le zinc millénaire a le futur devant lui ! Pour plus d'informations, le site www.vmzinc.fr