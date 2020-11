Depuis le 1er juin 2004, Météo-France propose aux professionnels deux nouveaux services météo par SMS : Vigimet Bulletin et Vigimet Avertissement. Personnalisé, simple et rapide, « Vigimet Bulletin » permet de recevoir automatiquement sur son téléphone portable des bulletins météo réguliers sur une localité ou une zone de son choix.

le temps sensible, ou état du ciel (par demi-journée) : pluie, neige, brouillard…

le vent : force en km/h et direction

les températures minimales et maximales

la hauteur des précipitations prévues.

Vigimet Bulletin permet de recevoir sur son téléphone portable des bulletins météo quotidiens pour la zone géographique de votre choix. Le bulletin de prévision intègre l'ensemble des paramètres suivants :

Ce bulletin peut être également reçu simultanément, pour confirmation, à l'adresse e-mail indiquée lors de l'inscription.

De plus, tout au long de son abonnement à Vigimet Bulletin, il est possible de modifier l'heure de réception de son message quotidien, le numéro de téléphone recevant le message ou encore l'option jour ou nuit, en se connectant directement sur www.meteo.fr (rubrique Espace Pro) ou au service clientèle par téléphone (0825 012 012).

Sur le même principe, Vigimet Avertissement permet de recevoir sur son téléphone portable des messages, pour les 24 heures à venir, alertant des phénomènes météo sélectionnés par l'abonné, ainsi que des messages à chaque évolution de ces phénomènes, et ceci jusqu'à la fin de l'alerte. Par exemple, un agriculteur sera prévenu sur son mobile si un orage menace ses cultures de blé, un grutier si le vent risque d'atteindre 60 km/h, ou un professionnel de la route si du verglas est prévu dans sa zone.

L'abonné recevra alors un message SMS indiquant l'heure prévue de début et de fin d'alerte ainsi que la valeur maximale ou minimale prévue. Il recevra aussi un message à chaque évolution des phénomènes, jusqu'à la fin de l'alerte. A tout moment, il est possible de modifier le numéro de téléphone de réception, la sélection de paramètres ou les seuils d'alerte.

Une vigilance météorologique en option gratuite : En souscrivant à Vigimet Abonnement ou à Vigimet Bulletin, il est possible de recevoir les messages de passage en Vigilance orange et rouge sur le département de sa surveillance. La Vigilance météorologique est un dispositif d'information en cas de phénomènes météorologiques dangereux (vent violent, fortes précipitations, orages, neige-verglas, avalanches et vagues de chaud/froid).





Ces services s'adressent particulièrement aux professionnels (notamment les agriculteurs et les professions du bâtiment et des travaux publics) et aux services des collectivités territoriales mais peuvent également intéresser le grand public pour l'organisation des déplacements et des loisirs.

Vigimet (avertissement et bulletin) donne des prévisions météorologiques fines élaborées par les centres départementaux de Météo-France, sur des zones micro-climatiques. Ces zones couvrent en moyenne de 1/5 à 1/7 d'un département. L'offre Vigimet inclut gratuitement la réception des messages de passage en vigilance orange ou rouge sur le département de la zone choisie.

Pour s'inscrire à Vigimet, deux possibilités :