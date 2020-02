Il suffit de le poser et de l’oublier. Le dernier né des terminaux d’extraction du fabricant Aldes assure l’évacuation systématique de l’air, dès que quelqu’un pénètre dans la pièce

Comme toujours on dira, "il suffisait d’y penser". Dans le cas présent, Aldes, le fabriquant des bouches d’extraction, ne s’est pas contenté d’y penser, il l’a fait. En associant une cellule de détection à une bouche d’extraction, Aldes a créé TDA Présence, le premier terminal d’extraction autonome, qui s’active dès que quelqu’un entre dans la pièce. En revanche, dès que la pièce est inoccupée, le TDA Présence réduit progressivement l’extraction, tout en la maintenant à un niveau réduit de 5 m3/heure. Un volume minimum qui permet le maintien du courant d’air nécessaire à la pérennité des lieux. Le débit du système peut être manuellement préréglé entre 20 et 100 m3/heure. La lentille de la cellule détecte instantanément les mouvements et déclenche de facto l’ouverture ou la fermeture de la bouche, avec une temporisation de 20 minutes. Le TDA Présence peut fonctionner indifféremment sur le secteur ou sur une pile. Conçu de préférence pour le secteur tertiaire, cet extracteur va rencontrer un grand succès dans les bureaux et les collectivités, l’hôtellerie, ce qui n’exclut pas son emploi dans l’habitation individuelle.

Extracteur TDA Présence, chez tous les dépositaires des produits Aldes.

Redacteur