Les agressions et les vols dans les parkings participent, pour une large part, au sentiment d’insécurité du public. Pour y faire face, Domfort propose X-Park, un système innovant anti-intrusion.

Indépendamment des chiffres réels de la délinquance, le sentiment d’insécurité urbaine s’est élevé ces dernières années au rang de grand fléau de notre société. Ce sentiment est souvent moins lié à l’agression des personnes qu’à celle des biens. Et parmi ceux-ci, le vol et le vandalisme sur les véhicules porte une grande part de responsabilité. Si la protection des véhicules à atteint une grande sophistication, celle des parkings fait encore et malheureusement trop souvent figure de parent pauvre. Ors, quel est l’endroit le plus approprié pour forcer la porte d’un véhicule si ce n’est le parking ou il est garé ? C’est pour contrer ce raisonnement que l’entreprise Domfort a mis au point un système particulièrement performant d’anti-intrusion dans les parkings. Le système permet en effet d’avertir si une voiture est suivie par un piéton ou par un autre véhicule. Il génère une alarme sonore et visuelle dissuasive et diffuse une information au gardien du parc de la résidence ou encore à un centre de télé surveillance. X-Park, car c’est son nom, repose sur un appareil de surveillance placé aux entrées des parkings qui capte la forme des objets à l’aide d’ondes ultrasonores inaudibles et inoffensives pour l’homme. Il effectue ainsi 40 mesures à chaque seconde. Lors d’une détection, le système détermine s’il s’agit d’un piéton ou d’un véhicule ou d’un deux roues et si l’intrus suit ou longe le véhicule ou le piéton venant d’entrer régulièrement. Outre l’avertissement, X-Park mémorise tous les évènements survenus à l’entrée du parking, lesquels peuvent ensuite être visualisés sur un ordinateur. Le système assure également une fonction de gestion par un comptage des entrées et sorties. X-park convient aussi bien aux résidences privées qu’aux collectivités. Il s’installe facilement, détecte et répare ses propres pannes et peut être utilisé sans formation particulière.

Système anti-intrusion X-Park de Domfort à l’Hébergement (85)- www.domfort.com

Redacteur