Novateur en matière de chauffage, Zehnder invente en 1930 le premier radiateur en acier et en 1977 le concept des sèche-serviettes. Spécialiste européen des radiateurs sur mesure depuis plus de 70 ans, son inventivité n’est plus à prouver. Aujourd’hui, Zehnder accentue ses recherches en créant des radiateurs qui se fondent aisément dans le décor ou bien qui y participent activement.

Alliant esthétisme, efficacité, fonctionnalité et sécurité, les radiateurs Zehnder constituent des éléments de décoration à part entière... offrant un large choix de formes, de fonctions à décliner dans un vaste éventail de plus de 50 coloris. Par leur fonctionnalité, les radiateurs Zehnder, très ingénieux, sont pensés et conçus pour répondre aux besoins de chacun.

Allier confort, chaleur et esthétisme dans les pièces à vivre, pari réussi pour Zehnder

Entre esthétisme et fonctionnalité, Zehnder a opté pour les deux ! Réalisant des radiateurs sur-mesure pour tous les intérieurs, Zehnder a créé une gamme de matériels capables de se fondre dans toutes les ambiances.

Le Charleston, d'esthétisme classique du début du siècle, s'avère également très contemporain. Épousant les murs du salon, ses lignes se font discrètes en se pliant aux contraintes dimensionnelles des pièces ou aux exigences décoratives les plus variées.

Élément de décoration à part entière, la gamme Zehnder Décora, ancrée dans un design très actuel, crée le décor avec des finitions plus originales les unes des autres : avec des nouveaux motifs proposés mais surtout la possibilité donnée à chacun de personnaliser son radiateur. Une solution idéale également pour les bureaux, sièges sociaux, commerces et autres…

Complément du Zehnder Décora, le radiateur Panneau 87 joue les caméléons pour se fondre littéralement dans la décoration par sa discrétion et sa sobriété.

Des cuisines toujours plus fonctionnelles et conviviales

La cuisine, véritable lieu de vie de nos contemporains se doit également d'être conviviale, chaleureuse et fonctionnelle. Composé d'éléments larges et plats, la structure du Nouméa, peu encombrante et discrète, apporte chaleur et fonctionnalité à la cuisine. Ainsi, le radiateur sèche-serviette Nouméa, élégant et fonctionnel génère un atout séchage des torchons et autres essuie-mains. Trois modes d'alimentations sont proposés (eau chaude, électrique et mixte).

Les lignes épurées du Zehnder Espace procurent une sensation aérienne très design. Ajustable selon les contraintes de la pièce, il est un radiateur très pratique.

Des radiateurs Zehnder pour l'entrée Espaces d'accueil des convives, passage obligé avant le départ, nos entrées constituent des pièces où la décoration le confort et la fonctionnel se doivent d'être présents.

Le Zehnder Nagona constitué d'éléments larges et plats, s'avère disponible en version verticale ou horizontale et déclinable en plus de 50 couleurs du nuancier Zehnder. Rehaussé d'un miroir, Zehnder Nagona permet d'agrandir visuellement les entrées et de jeter un dernier coup d'œil sur la coiffure ou le tombé du manteau avant de sortir.

Élément également indispensable dans les entrées, le Zehnder Charleston Relax, s'imposera tout à la fois par son chauffage doux et sa fonctionnalité. L'exécution banc est également disponible sur les plinthes Zehnder.

Chaleurs douces et confort pour les salles de bains Précurseur du radiateur sèche-serviettes, Zehnder s'impose résolument sur la voie de l'innovation. Ainsi, les salles de bains équipées de solutions de chauffages Zehnder, notamment Arcus II, Janda II ou Yucca, sont des pièces où règne à la fois confort, chaleur, esthétisme et fonctionnalité…

Ces solutions incarnent le mariage du design et de la performance. Très tendance, ses lignes pures et galbées s'intègrent à merveille dans tous les types de salles de bains, des plus classiques aux plus contemporaines.