Pour Deceuninck, les profilés sont le fruit d’une véritable philosophie. Avec son nouveau système de profilés Zendow, le fabricant offre aujourd’hui aux fenêtres une architecture très aboutie.

Est-ce une révolution ? Il paraît trop tôt encore pour le dire. En revanche, ce qui est certain, c’est que Deceuninck a décidé, pour la création de son nouveau système de profilés destinés aux fenêtres, de tout revoir sous un nouveau jour. Il a conçu son projet selon une logique de plate-forme très intégrée, de la production à la commercialisation. Tout a été envisagé sous l’angle de la rationalisation, de la compatibilité et de la performance. À cela une raison, qui n’est certainement pas la seule d’ailleurs, c’est qu’aujourd’hui, une fenêtre ne se résume plus aux notions d’ouvertures et de fermetures. Une foule de critères entre en jeu qui vont de l’étanchéité à l’esthétique. Mais l’ambition de Deceuninck va beaucoup plus loin semble-t-il. En créant Zendow, les acteurs de l’entreprise ont cherché à réunir tous les éléments nécessaires à l’expression d’un standard idéal et universel. Et comme toujours, c’est en simplifiant au maximum l’ensemble des processus qu’ils ont trouvé la bonne voie. Trois critères essentiels ont été revus et corrigés : l’étanchéité, l’isolation et la sécurité. Le système de joint d’étanchéité a été revu de façon à créer un joint unique sans rupture. Celui du drainage a été rendu plus performant grâce à une zone sèche qui protège les quincailleries et une zone de drainage inclinée, limitée par l’ergot central qui sépare la zone de drainage de la zone sèche. La performance thermique a fait l’objet d’un travail d’étude très poussé. Cette haute performance est atteinte grâce à la mise en place de cinq chambres au lieu de trois précédemment, sans pour autant changer les paramètres de fabrication. Zendow, le nouveau profilé de Deceuminck, permet désormais l’utilisation de vitrages acoustiques allant jusqu’à 41 mm d’épaisseur. S’y ajoutent les joints TPE. Ceux-ci créent une véritable barrière contre les nuisances sonores. Enfin, en matière de sécurité, la barrière centrale additionnelle protège efficacement les quincailleries incorporées dans la zone sèche de l’humidité et de la corrosion. Le système des profilés Zendow est compatible avec l’ensemble des systèmes de quincailleries anti-effraction. Il permet une très bonne tenue des vitrages grâce aux feuillures de 20 mm de hauteur. Ce n’est pas pour rien que Zendow commence par Zen. Avec autant de soins et de recherches consacrés à l’avènement du profilé idéal, on peut dire que Zendow est le fruit d’une véritable philosophie.

Redacteur