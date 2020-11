Les couvreurs vont l’adopter à l’unanimité. Le zinc malléable de Rheinzink permet en un tour de main de réaliser une étanchéité et une finition impeccable des raccords de toitures.

C’est souvent la transition entre les différents éléments de la toiture, cheminées, lucarnes, VMC, qui demande aux couvreurs un maximum de soins et d’efforts. L’étanchéité de la toiture et son esthétique sont en effet intimement liés à la précision de la forme donnée au zinc. Fort de sa grande expérience, Rheinzink, le premier fabricant de zinc, offre désormais une réponse révolutionnaire et performante dans la réalisation des raccords de toiture; le zinc malléable. Ce produit, obtenu à partir d’un zinc électrolytique pur à 99,995 % dispose de qualités exceptionnelles de souplesse et de résistance à l’allongement. Il possède en effet un module d’élasticité de 60 000 N/mm2 et présente un allongement à la rupture de 60 à 90 %. Avec une épaisseur réduite à 0,6 mm et un poids limité entre1,08 et 1,94 kg /m2, le zinc malléable de Rheinzink, est de surcroît doté, en plus de sa version lisse, d’une version plissé destinée aux opérations de pénétration. La partie plissée du profilé, grâce à ses multiples pliages, permet une adaptation parfaite aux points singuliers. La version lisse pour sa part, est destinée aux raccords classiques entre le toit et les murs ou les souches ainsi qu’aux chevauchements entre les tuiles. Avec sa souplesse de façonnage, le zinc malléable constitue une véritable peau sur la toiture. Sa mise en œuvre s’effectue suivant les techniques traditionnelles d’agrafage, de découpage de soudure à l’étain ou de clinchage. Le zinc Malléable Rheinzink est proposé en trois largeurs standard de 450 mm et 333 mm pour le zinc malléable lisse, et 250 mm pour le zinc malléable plissé. Le poids des rouleaux va de 22 à 24 kg pour des longueurs de 12 à 20 m. Le zinc malléable, matériau naturel et écologique, ne nécessite ni nettoyage ni entretien d’aucune sorte. Sa protection est assurée d’elle-même tout au de sa vie par sa patine naturelle. Rheinzink réseau des négociants en produits de couverture de chauffage et de sanitaire et www.rheinzink.de

Redacteur